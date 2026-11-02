టపాసుల్లో ‘గ్రీన్‌’ ట్విస్ట్.. ‌‘నీరీ’, క్యూఆర్‌ కోడ్‌ మస్ట్‌!

న్యూఢిల్లీ: దీపావళి పండుగ సమీపిస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా టపాసుల విక్రయాలు, కొనుగోళ్లపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో వాయు కాలుష్యంపై ఆందోళనలు కూడా అధికమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సంప్రదాయ టపాసులకు ప్రత్యామ్నాయంగా గ్రీన్ క్రాకర్స్పై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. సాధారణ టపాసులతో పోలిస్తే తక్కువ కాలుష్యాన్ని విడుదల చేసేలా వీటిని రూపొందించారు. బాణసంచా వెలుగులు, శబ్దాలను పూర్తిగా తొలగించకుండా పర్యావరణంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడమే వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం.
కనీసం 30 శాతం తక్కువ కాలుష్యం
గ్రీన్ క్రాకర్స్ తయారీలో హానికరమైన ఉద్గారాలను తగ్గించే సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి సాధారణ బాణసంచాతో పోలిస్తే నలుసు పదార్థాల (పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్) ఉద్గారాలను కనీసం 30 శాతం తగ్గించేలా రూపొందిస్తారు. అయితే వీటిని పూర్తిగా కాలుష్యరహితమైనవిగా భావించకూడదు. గ్రీన్ క్రాకర్స్ కాల్చినప్పుడు కూడా కొంతమేర కాలుష్య కారకాలు గాలిలోకి విడుదలవుతాయి. అందువల్ల వీటి వినియోగంలోనూ జాగ్రత్తలు అవసరం.
ఏయే రకాల గ్రీన్ క్రాకర్స్?
సంప్రదాయ బాణసంచాలో కనిపించే వెలుగులు, శబ్దాల అనుభూతిని కొంతవరకు అందించేలా గ్రీన్ క్రాకర్స్ను తయారు చేస్తారు. అయితే వాటి రసాయన కూర్పు, ఉద్గారాల స్థాయుల్లో తేడాలు ఉంటాయి. వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పర్యావరణ అనుమతులు, ధ్రువీకరణ వివరాలను పరిశీలించాలి. గుర్తింపు లేని ఉత్పత్తులను గ్రీన్ క్రాకర్స్ పేరుతో విక్రయించే అవకాశాలు ఉన్నందున వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ధరలు, కొనుగోలులో అప్రమత్తత
గ్రీన్ క్రాకర్స్ ధరలు వాటి రకం, ప్యాకెట్ పరిమాణం, తయారీ సంస్థ ఆధారంగా మారుతాయి. కొనుగోలుదారులు దుకాణాల్లో ధరలను పరిశీలించి, ధ్రువీకరించిన ఉత్పత్తులనే ఎంచుకోవాలి. వీటిని అధీకృత బాణసంచా దుకాణాలు, ప్రభుత్వం లేదా సంబంధిత అధికారులు గుర్తించిన విక్రయ కేంద్రాల్లో మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.
నీరీ ధ్రువీకరణ, క్యూఆర్ కోడ్ కీలకం
గ్రీన్ క్రాకర్స్ కొనుగోలు సమయంలో నీరీ (NEERI) ధ్రువీకరణ, ప్యాకెట్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను పరిశీలించడం ముఖ్యం. ఈ వివరాల ద్వారా ఉత్పత్తి ప్రామాణికతను నిర్ధారించుకోవచ్చు. కేవలం గ్రీన్ క్రాకర్స్ అని ముద్రించినంత మాత్రాన వాటిని ధ్రువీకరించినవిగా భావించకూడదు. అధికారిక గుర్తింపు, సంబంధిత వివరాలు ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసిన తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలి.
నిబంధనలు పాటిస్తూ పండుగ జరుపుకోవాలి
దీపావళి వేడుకల్లో గ్రీన్ క్రాకర్స్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పటికీ, అవి పూర్తిగా కాలుష్యరహితమైనవి కావని గుర్తుంచుకోవాలి. కాలుష్య నియంత్రణకు సంబంధించిన నిబంధనలు, స్థానిక అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అనధికార విక్రయ కేంద్రాల్లో టపాసులు కొనుగోలు చేయకుండా, గుర్తింపు పొందిన దుకాణాలనే ఆశ్రయించాలి. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా పండుగ జరుపుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.
ఇదీ చదవండి: ‘రామ్లీల’కు కాంగ్రెస్ జనాన్ని ఎలా రప్పించిందంటే..