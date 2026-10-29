మండల కాలం కోసం శబరిమల దర్శనం టిక్కెట్లు విడుదల

పతనంతిట్ట: ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డ్ (టీడీబీ) రాబోయే శబరిమల మండల కాలం యాత్రా కాలం కోసం, తమ నవీకరించిన ఆన్లైన్ బుకింగ్ పోర్టల్ www.sabarimalaonline.org ద్వారా వర్చువల్ క్యూ దర్శనం బుకింగ్ స్లాట్లను విడుదల చేసింది. చిత్తిర అత్తతిరునాల్ ఉత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 6, 7 తేదీలకు దర్శన స్లాట్లు విడుదలయ్యాయి. నవంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ 25 వరకు జరిగే మండల యాత్రకు కూడా బుకింగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
యాత్రికుల రద్దీని నియంత్రించే లక్ష్యంతో, మండల పూజ కాలం సహా డిసెంబర్ 26, 27 తేదీల వర్చువల్ క్యూ టిక్కెట్లను ఆంక్షలతో విడిగా విడుదల చేయనున్నారు. మకరవిళక్కు మహోత్సవం దర్శనం బుకింగులు డిసెంబరులో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు, శబరిమల వర్చువల్ క్యూ వెబ్సైట్ ఇంటర్ఫేసును కూడా అప్గ్రేడ్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా, బుకింగ్ ప్రక్రియలో మార్పులు ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో ప్రతి యాత్రికుడికి తప్పనిసరిగా ట్రెకింగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం, నామినీ వివరాలు నమోదు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
బుకింగ్ విధానం ఇలా..
సవరించిన బుకింగ్ విధానం ప్రకారం.. యాత్రికులు దర్శన స్లాట్లను రిజర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు తాము వెళ్లాలనుకుంటున్న ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. పంపా గుండా ప్రయాణించేవారు పంపా-మరక్కూటం మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, అయితే ఎరుమేలి నుంచి సాంప్రదాయ అటవీ మార్గంలో వెళ్లే యాత్రికులు ఎరుమేలి–కలకెట్టి సాంప్రదాయ మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. వండిపెరియార్, సత్రం, పుల్మేడు గుండా ప్రయాణించే భక్తులు వండిపెరియార్–సత్రం-పుల్మేడు మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
మరో ముఖ్యమైన మార్పు ఏమిటంటే, నామినీ వివరాలను తప్పనిసరిగా అందించాలనే నిబంధనను ప్రవేశపెట్టడం. యాత్రికులు ఇప్పుడు బుకింగ్లో చేర్చిన ప్రతి వ్యక్తికి ఒక నామినీ పేరును తప్పనిసరిగా అందించాలి. యాత్రికుల భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిబంధనను ప్రవేశపెట్టారు.
ఈ పోర్టల్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఆన్లైన్ ప్రసాద బుకింగ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంది. దీని ద్వారా యాత్రికులు తమ దర్శన బుకింగ్లతో పాటు అరవాణ, అప్పం, అభిషేకం నెయ్యి, పసుపు, కుంకుమ, విభూతిని కూడా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
బుకింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన తర్వాత, యాత్రికులకు కొత్త ఫార్మాట్లో రసీదు అందుతుంది. ఆన్లైన్లో ప్రసాదం బుక్ చేసుకున్న వారు, తమ ప్రసాదం బుకింగ్ రసీదును చూపించి, సన్నిధానంలోని నిర్దేశిత ప్రసాద పంపిణీ కౌంటర్ల నుంచి తమ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించవచ్చు. పంబ గుండా ప్రయాణించే యాత్రికులు సన్నిధానం వైపు వెళ్లే ముందు , ధ్రువీకరణ కోసం తమ వర్చువల్ క్యూ టిక్కెట్లను పంబ తనిఖీ కౌంటర్ వద్ద సమర్పించాలి.
వర్చువల్ క్యూ దర్శనం బుకింగ్ పూర్తిగా ఉచితం. రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ సమయంలో, యాత్రికులు స్వచ్ఛందంగా యాత్రికుల సహాయ నిధికి రూ. 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. ఈ విరాళం తప్పనిసరి కాదు. పారిశుధ్యం, పరిశుభ్రత కోసం ఏర్పాటు చేసిన సాధారణ నిధికి విరాళాలు ఇవ్వడం కూడా ఐచ్ఛికమే.
మండల - మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం, రోజువారీ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పరిమితిని 66,000 మంది యాత్రికులుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో నీలక్కల్ - పంబ మార్గం ద్వారా 60,000 స్లాట్లు , ఎరుమేలి సాంప్రదాయ అటవీ మార్గం ద్వారా 3,000, వండిపెరియార్ సత్రం మార్గం ద్వారా 3,000 స్లాట్లు ఉన్నాయి.
అదనంగా , ప్రతిరోజూ స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యాల ద్వారా 14,000 మంది యాత్రికులకు వసతి కల్పిస్తారు. వీరిలో , నిలక్కల్లో 10,000 స్లాట్లు అందుబాటులో ఉండగా, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్ సత్రంలో చెరో 2,000 స్లాట్లు అందిస్తారు. ఈ ఆన్లైన్ స్పాట్ బుకింగ్ ఏర్పాట్లు కలిపి రోజుకు 80,000 మంది యాత్రికులకు వసతి కల్పిస్తాయి.
అయితే , రద్దీని తగ్గించి , యాత్రికుల రాకపోకలను మెరుగుపరచాలన్న కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు , యాత్రా కాలంలో పంబలో స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండవు. ముందుగా వర్చువల్ క్యూ రిజర్వేషన్లు చేసుకోని భక్తులు నీలక్కల్, ఎరుమేలి లేదా వండిపెరియార్ సత్రంలోని నిర్దేశిత స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలను ఉపయోగించుకోవాలి.
శబరిమల సందర్శనకు వెళ్లే యాత్రికులకు ఒక సూచన: తమ దర్శన స్లాట్లను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి, సరైన ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి, నామినీ వివరాలను సరిగ్గా అందించాలి. ధ్రువీకరణ, స్వీకరణ కోసం తమ దర్శన , ప్రసాదం బుకింగ్ రసీదులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
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