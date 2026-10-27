 కలకెట్టిలో శబరిమల యాత్రికుల కోసం సౌకర్యాలు | Facilities for Sabarimala pilgrims in Kalaketty | Sakshi
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కలకెట్టిలో శబరిమల యాత్రికుల కోసం సౌకర్యాలు

Oct 27 2026 10:30 PM | Updated on Oct 27 2026 10:30 PM

Facilities for Sabarimala pilgrims in Kalaketty

కలకెట్టి: శబరిమల యాత్ర సందర్భంగా కలకెట్టి శబరి యాత్రా కేంద్రంలో అయ్యప్ప భక్తులకు మెరుగైన ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ విషయంపై శబరి యాత్రా ట్రస్ట్ సర్వసభ్య సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపారు.

యాత్రికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఇక్కడ తాగునీరు, దీపాలు, మరుగుదొడ్లు వంటి అత్యవసర ప్రాథమిక సౌకర్యాలను మరింత విస్తరించనున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులు సురక్షితంగా విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు వీలుగా పెద్ద తాత్కాలిక పందిళ్లు (పండాలు), విశ్రాంతి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సమావేశంలో నిర్ణయించారు. 

యాత్రికుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, వైద్యుల 24 గంటల సేవలను అందుబాటులో ఉంచి, అత్యవసర వైద్య సహాయం అందేలా చూస్తారు. జనసమూహాన్ని నియంత్రించడానికి స్వచ్ఛంద కార్యకర్తల సేవలను కూడా వినియోగించుకుంటారు. యాత్రా కాలంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా ఉండేందుకు, అన్ని ఏర్పాట్లు కాలపరిమితిలోగా పూర్తి చేయబడతాయి. సురక్షితమైన, దోపిడీ రహిత యాత్ర కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో సహకరించాలని ట్రస్ట్ జనరల్ బాడీ సభ్యులకు సూచనలు ఇచ్చారు.

కలకెట్టి శబరి యాత్రికుల కేంద్రంలో జరిగిన సభకు ట్రస్టు చైర్మన్ డాక్టర్ పి.జి.హరిదాస్ అధ్యక్షత వహించారు. డాక్టర్ సవిత సభను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మలయరాయ మహాసభ నాయకులు ఎంకె సాజి, పికె సంజీవ్, కె.సనల్కుమార్, శైలజా నారాయణన్, అజిత ఉదయకుమార్, ప్రొఫెసర్ టిపి అరుణ్ నాథ్, సిఎన్ మధుసూదనన్ పాల్గొన్నారు. 

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