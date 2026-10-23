శబరిమల యాత్రకు ముందు భారీ మోసం.. రూ.1,500కే హెల్త్ కార్డు!

పతనంతిట్ట: మండల-మకరవిళక్కు యాత్రకు ముందు శబరిమలలోని హోటల్, రెస్టారెంట్ కార్మికులతో కూడిన నకిలీ ఆరోగ్య కార్డుల దందాను కేరళ ఆరోగ్య శాఖ బట్టబయలు చేసింది. సీతాతోడ్లోని అమ్మ క్లినిక్లో తప్పనిసరి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే హెల్త్ కార్డులు జారీ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఈ మోసాన్ని గుర్తించారు.
మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ఆ క్లినిక్ అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ఒక్కో హెల్త్ కార్డుకు రూ.1,000 నుంచి రూ.1,500 వరకు వసూలు చేసింది. అంతేకాకుండా, కార్మికులు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారని, టైఫాయిడ్తో సహా ఎలాంటి వ్యాధులు లేవని తప్పుగా ధృవీకరిస్తూ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్లు కూడా జారీ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
సన్నిధానం, పంపా, నిలక్కల్లోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డులు తప్పనిసరి. అవసరమైన ఆరోగ్య పరీక్షలు పూర్తి చేసి, టైఫాయిడ్ టీకా వేయించుకున్నట్లు ధృవీకరించిన తర్వాత, వైద్యులు ఈ కార్డులను జారీ చేయాలి.
శబరిమలలోని హోటల్ నిర్వాహకులను క్లినిక్ ప్రతినిధులు ఫోన్లో సంప్రదించి, వారి ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డులు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడంతో ఈ అక్రమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అటువంటి ఒక కాల్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు చేరడంతో, దర్యాప్తు ప్రారంభమైనది.
దీని తర్వాత, ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన 18 మంది సభ్యుల బృందం హోటల్ నిర్వాహకుల వేషంలో క్లినిక్ను సందర్శించింది. ఈ ఆపరేషన్ సందర్భంగా, అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే హెల్త్ కార్డులు జారీ చేస్తున్నారని అధికారులు నిర్ధారించుకున్నట్లు సమాచారం.
పదవీ విరమణ చేసిన సర్జన్ డాక్టర్ విన్సెంట్ జేవియర్పై కూడా ఈ దందాలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయన ఆరోగ్య కార్డులపై సంతకం చేసి అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని ధృవీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
2024లో ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరగగా, దానికి సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులను పట్టుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో చర్య తీసుకున్నప్పటికీ, రెండేళ్ల తర్వాత కూడా ఈ ఆరోపణల దురాచారం కొనసాగిందని చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం శబరిమలలో సుమారు 250 హోటళ్లు పనిచేస్తున్నాయి, ఇవి యాత్రా కాలంలో వేలాది మంది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. ఒక్కో హోటల్లో కనీసం 30 మంది ఉద్యోగులు ఉండవచ్చు, అందువల్ల ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించడానికి సరైన వైద్య పరీక్షలు తప్పనిసరి.
వైద్య పరీక్షలు లేకుండా ఆరోగ్య కార్డులను జారీ చేయడం ఆహార భద్రత, ప్రజారోగ్యంపై ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ముఖ్యంగా మండల-మకరవిళక్కు కాలంలో అధిక సంఖ్యలో యాత్రికులు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లపై ఆధారపడతారు.
అమ్మ క్లినిక్ లైసెన్సును రద్దు చేయడంతో సహా, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్నవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పుడు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డాక్టర్, ఇతరులపై తదుపరి చర్యలు తీసుకునే విషయం కూడా పరిశీలనలో ఉంది.