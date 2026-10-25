వండిపెరియార్ సత్రంలో ఈ సౌకర్యాలకు నో

శబరిమల: రాబోయే మండల-మకరవిళక్కు సీజన్లో శబరిమలను సందర్శించే యాత్రికులకు ఈ ఏడాది వండిపెరియార్ సత్రంలో విశ్రాంతి, వసతి సౌకర్యాలు (విరి) ఉండవని అధికారులు ప్రకటించారు. దానికి బదులుగా, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డ్ (TDB) ద్వారా ఆన్లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థతో పాటు, వల్లార్డి(Wallardi) వద్ద విస్తృతమైన పార్కింగ్ విరి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తారు.
యాత్రా ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు కేరళ, తమిళనాడు అధికారుల సంయుక్త సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేఎస్ఆర్టీసీ పళని, దిండిగల్ వంటి గమ్యస్థానాలకు అదనపు బస్సు సర్వీసులను కూడా నడుపుతుంది. యాత్రికుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి, అటవీ శాఖ, మోటారు వాహనాల శాఖ యాత్రా మార్గాలలో అదనపు భద్రతా చర్యలను ప్రవేశపెట్టనున్నాయి. పుల్లుమేడు, సన్నిధానం మధ్య డ్రోన్ నిఘా, ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాలు, పర్యావరణ సంరక్షకులను మోహరించనున్నారు.
మోటార్ వెహికల్స్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన ఆరు బృందాలు ఇరవై నాలుగు గంటలూ గస్తీ నిర్వహిస్తాయి. ఉప్పుపార, కోళికానం మధ్య 15 ప్రదేశాలలో కేరళ వాటర్ అథారిటీ తాగునీటిని కూడా అందిస్తుంది. ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాల మరమ్మతు పనులను నవంబర్ 10లోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. అదే సమయంలో యాత్రా మార్గాలలో మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం వాడకాన్ని నివారించడానికి ఎక్సైజ్ తనిఖీలను పటిష్టం చేయనున్నారు.
తేని జిల్లా కలెక్టర్ తమిళనాడులోని యాత్రికుల కోసం అవగాహన ప్రచార కార్యక్రమాలను, అలాగే వారికి సమాచారం అందించడానికి, వారి సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి 24 గంటల కాల్ సెంటర్ను కూడా ప్రకటించారు.