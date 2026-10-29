శబరిమల: అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి శబరిమల వెళ్లే భక్తులకు దేవస్థానం నుంచి కీలక సమాచారం అందింది. యాత్రలో ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే బాధితుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా అందించే సదుపాయానికి సంబంధించిన పలు అప్డేట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ సమయంలోనే నామినీ వివరాలు నమోదు చేసేలా ఆన్లైన్ విధానంలో మార్పులు చేశారు. దీనివల్ల ప్రమాదం జరిగిన సందర్భంలో బీమా క్లెయిమ్ ప్రక్రియ సులభతరం కానుంది. ఈ సీజన్ నుంచి బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
ఆన్లైన్ బుకింగ్లో మార్పులు
శబరిమల యాత్ర కోసం అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్లో వర్చువల్ క్యూ స్లాట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో భక్తులు తమ నామినీ పేరు, ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బాధితుల కుటుంబాలకు బీమా పరిహారం అందించే ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు తగ్గించడమే ఈ మార్పుల ఉద్దేశమని తెలుస్తోంది.
ప్రీమియం ఎంతంటే?
ఈ బీమా సదుపాయాన్ని యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ద్వారా అందిస్తున్నది.. బీమా ప్రీమియాన్ని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) భరిస్తుందని, భక్తులు ఐచ్ఛికంగా రూ.10లోపు చెల్లించి సదుపాయాన్ని పొందవచ్చని సమాచారం. అయితే బీమా పూర్తిగా ఉచితమా, అదనపు చెల్లింపు అవసరమా, పరిహారం పొందేందుకు వర్తించే షరతులు ఏమిటనే అంశాలను సంబంధిత అధికారిక మార్గదర్శకాల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
ఏయే ప్రాంతాల్లో వర్తిస్తుంది?
అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం పతనంతిట్ట, ఇడుక్కి, కొల్లం, అలప్పుజ జిల్లాల పరిధిలో జరిగే ప్రమాదాలకు ఈ బీమా వర్తిస్తుందని తెలుస్తోంది. వర్చువల్ క్యూ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకున్న భక్తులతోపాటు స్పాట్ బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి కూడా ఈ సదుపాయం వర్తిస్తుందని సమాచారం. అయితే బీమా పరిధి, ప్రమాదాలకు సంబంధించిన నిబంధనలు, పరిహారం పొందేందుకు అవసరమైన పత్రాలపై స్పష్టత కోసం ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అధికారిక ప్రకటనను పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.
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