Israel Election: నెతన్యాహూకు షాక్.. మెజారిటీకి దూరం!

జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమి అతిపెద్ద రాజకీయ శక్తిగా నిలిచినప్పటికీ.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మెజారిటీకి దూరంగా నిలిచింది. బుధవారం ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతున్న సమయంలో వెలువడిన తాజా ఫలితాల ప్రకారం.. నెతన్యాహు కూటమికి 53 స్థానాలు లభించే అవకాశం ఉండగా, గడి ఐసెన్కాట్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమికి 48 స్థానాలు దక్కనున్నాయి. అరబ్ పార్టీలకు 19 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు అయిన నెస్సెట్లో మొత్తం 120 స్థానాలు ఉండగా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కనీసం 61 స్థానాలు అవసరం. దీంతో ఏ కూటమికీ స్పష్టమైన మెజారిటీ లభించకపోవడంతో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అరబ్ పార్టీలపై నెతన్యాహు పార్టీ ఆరోపణలు
ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికలను అరబ్ పార్టీలు దొంగిలించాయని నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీ ఆరోపించింది. ఉగ్రవాదానికి, యూదు రాజ్య నిర్మూలనకు మద్దతు ఇచ్చే అరబ్ పార్టీలు ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రభావితం చేశాయని బుధవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఓటర్లను పోలింగ్ కేంద్రాలకు రాకుండా బెదిరింపులు, హింస, తప్పుడు ప్రచారం, అవినీతి, నిషేధిత సాఫ్ట్వేర్ వినియోగం వంటి చర్యలకు పాల్పడ్డాయని ఆరోపించింది. అయితే ఇవి లికుడ్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలు మాత్రమే. మరోవైపు, నెతన్యాహు తన మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. బలమైన మితవాద ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. యూదు, జియోనిస్ట్ మెజారిటీ ఐక్యంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. అరబ్ పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు.
మెజారిటీ కోసం కూటముల కసరత్తు
ఇజ్రాయెల్లో ఓటర్లు నేరుగా ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకోరు. రాజకీయ పార్టీలకు ఓట్లు వేస్తారు. ఏ ఒక్క పార్టీకి సాధారణంగా పూర్తి మెజారిటీ రాకపోవడంతో.. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి పార్టీలు కలిసి కూటమిగా ఏర్పడాల్సి ఉంటుంది. తాజా ఫలితాల ప్రకారం నెతన్యాహు కూటమి, ఐసెన్కాట్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమి రెండూ మెజారిటీకి అవసరమైన 61 స్థానాలను సాధించలేకపోయాయి. ప్రతిపక్ష కూటమి, అరబ్ పార్టీల స్థానాలను కలిపితే 67 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అరబ్ పార్టీలతో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రతిపక్షంలోని కొన్ని పార్టీలు విముఖత చూపుతున్నాయి. దీంతో ఈ సంఖ్యాబలం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందనేది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. మరోవైపు, అరబ్ పార్టీల నేత మన్సూర్ అబ్బాస్ మాట్లాడుతూ.. నెతన్యాహుకు అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా ఉన్న రెండు వర్గాల ప్రతినిధులు తమతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని వెల్లడించారు.
రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్
ఈ ఎన్నికల్లో గత పావు శతాబ్దానికి పైగా కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత అధిక పోలింగ్ నమోదైనట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. 2022 ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఇజ్రాయెల్ సైనిక సిబ్బందిలో కూడా ఓటింగ్ శాతం పెరిగింది. సైనిక సిబ్బంది పోలింగ్ 79.9 శాతానికి చేరినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపింది. ఇది గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే 6.2 శాతం పాయింట్లు ఎక్కువ. అక్టోబర్ 7, 2023న హమాస్ దాడి తర్వాత ఇజ్రాయెల్లో జరిగిన తొలి ఎన్నికలు కావడంతో వీటికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఈ దాడి అనంతరం గాజాలో యుద్ధం ప్రారంభమై.. ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర విధ్వంసం చోటుచేసుకుంది.
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