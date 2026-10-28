గ్లోబల్‌ మార్కెట్లన్నీ తుక్కు తుక్కు అయిపోతాయ్‌: ఇరాన్‌ వార్నింగ్‌

టెహ్రాన్: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ ప్రేరేపిత దాడి జరిగితే ప్రపంచ మార్కెట్లు నాశనం అవుతాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ హెచ్చరించారు. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో హోరాహోరీ పోటీ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు బుధవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న ‘మనుగడకు ముప్పు’ను తొలగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి పనిచేయగలనని ఆయన చెప్పారు.
“పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రేరేపించే ఏ సైనిక సాహసమైనా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందనే అంశం గ్యాస్ సరఫరాదారులు, వినియోగదారులు ఇద్దరికీ ఆందోళనకరమే” అని అరాగ్చీ ఒక పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్పై దాడి చేయడంతో ప్రారంభమైన యుద్ధంలో, మళ్లీ ఇరాన్పై దాడులు జరిగే అవకాశాన్ని ఇటీవలి రోజుల్లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రస్తావించాయి. కాగా, రష్యాలోని మాస్కోలో జరిగిన గ్యాస్ ఎగుమతి దేశాల వేదిక (జీఈసీఎఫ్) శిఖరాగ్ర సమావేశానికి అరాగ్చీ హాజరయ్యారు. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు ఇరాన్ ఎన్నికల్లో బుధవారం సాయంత్రం 4.30 వరకు 77 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఆ తర్వాత కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ ఫలితాలను అప్డేట్ చేసింది. నెతన్యాహు కూటమికి 54, ఐసెన్కాట్ కూటమికి 49, అరబ్ పార్టీలకు 17 స్థానాలు దక్కాయి. అరబ్ పార్టీలకు ఇప్పటివరకు 17 స్థానాలు వచ్చాయి. అయితే, ఇంకా 30 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు మిగిలి ఉంది.
అరబ్ పార్టీల చేతుల్లోనే అంతా?
ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన మెజారిటీ స్థానాలు ప్రధాన క్యాంపుల్లో దేనికీ లభించలేదు. దీంతో అరబ్ పార్టీలు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. ఐసెన్కాట్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే అరబ్ పార్టీల మద్దతుపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. అవి ఆయన ప్రభుత్వంలో చేరకపోయినా, కనీసం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయకుండా ఉండాలి. దీనినే ‘సేఫ్టీ నెట్ సన్నివేశం’గా పిలుస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపులో ఐసెన్కాట్ స్థానాలు తగ్గుతూ, నెతన్యాహు స్థానాలు పెరుగుతుండటంతో ఈ తరహా మద్దతు లభించే అవకాశాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి.
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