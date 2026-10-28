ఢిల్లీ: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో బుధవారం కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఇందులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాకు తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 3% డీఏ, డీఆర్ పెంపునకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 1.16 కోట్ల మందికి పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 2026 జులై 1 నుంచి ఈ పెంపు వర్తించనుంది.
కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు
కంటైనర్ తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రూ.10,000 కోట్లతో ప్రత్యేక పథకం.
క్రీడా వస్తువుల తయారీ రంగ అభివృద్ధికి ‘ఖేలో ఇండియా స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్’కు రూ.1,856 కోట్లు కేటాయింపు.
డీఏ (కరవు భత్యం), డీఆర్ (కరవు సహాయ భత్యం) కోసం రూ.10,016 కోట్ల కేటాయింపు.
కేంద్ర కేబినెట్ ప్రకటించిన నాలుగు నిర్ణయాలకు కలిపి మొత్తం రూ.29,267 కోట్ల కేటాయింపు.
ప్రధానమంత్రి వికసిత్ గ్రామ స్వరాజ్ యోజనకు రూ.7,395 కోట్ల కేటాయింపునకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.