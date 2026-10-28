120 కి.మీ వేగంతో వెళ్లినా చలాన్లు ఉండవు! కానీ..

భారతదేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఎక్స్ప్రెస్వేలు, జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఉపశమనం కలిగించే ప్రకటన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్వేలపై 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాహనాలు నడిపినా, అలాగే నిర్ణీత వేగ పరిమితి కంటే 20 శాతం వరకు ఎక్కువ వేగంతో వెళ్లినా ఇకపై ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఓవర్స్పీడ్ చలాన్లు జారీ చేయబోమని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్పష్టం చేశారు. సీఐఐ నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు అధికారిక ఆదేశాలను వెల్లడించారు.
స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు
కొంతకాలంగా దేశంలోని పలు ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు నిబంధనలు పాటిస్తున్నప్పటికీ ఆటోమేటిక్ కెమెరాల ద్వారా ఓవర్స్పీడ్ చలాన్లు వస్తున్నాయనే ఫిర్యాదులు పెరిగాయి. దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సంబంధిత అధికారులకు, ట్రాఫిక్ నిఘా విభాగాలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఎక్స్ప్రెస్వేలపై 120 కి.మీ/గంట వేగం వరకు ప్రయాణించే కార్లు లేదా ఇతర మోటారు వాహనాలకు ఎలాంటి జరిమానాలు విధించకూడదు. అంతేకాకుండా, ఒకవేళ ఏదైనా రహదారిపై నిర్దేశిత వేగ పరిమితి కంటే అదనంగా 20 శాతం వరకు వేగం పెరిగినప్పటికీ దాన్ని కూడా మినహాయింపు పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. ఉదాహరణకు, ఏదైనా మార్గంలో గరిష్ట వేగ పరిమితి 100 కి.మీ ఉంటే, దానిపై 20 శాతం అదనపు మినహాయింపుతో 120 కి.మీ వేగం వరకు ఎలాంటి జరిమానా ఉండదు. అయితే, ఈ 20 శాతం అదనపు పరిమితిని కూడా దాటి మరింత వేగంగా దూసుకెళ్లే వాహనదారులపై మాత్రం నిబంధనల ప్రకారం చలాన్ల జారీ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆధునిక సాంకేతికత
రహదారులపై కేవలం స్పీడ్ కెమెరాల ద్వారా వచ్చే చలాన్ల సమస్యే కాకుండా వాహనదారులు పాటించాల్సిన లేన్ డిసిప్లిన్ (సక్రమమైన లేన్ల మార్గం)పై కూడా మంత్రి మాట్లాడారు. రహదారులపై రద్దీని నియంత్రించడానికి, భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయడానికి నేషనల్ హైవే నెట్వర్క్లో ఏఐ ఆధారిత ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ను (ఏటీఎంఎస్) ఏర్పాటు చేసే పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. తొలి దశలో సుమారు 10,000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి నెట్వర్క్లో ఈ అత్యాధునిక ఏఐ వ్యవస్థలను అమర్చనున్నట్లు వెల్లడించారు.
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