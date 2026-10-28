 ఇంత హాయి ఉద్యోగం వదులుకోవాలంటే కష్టమే మరి!! | Microsoft Luxury Office Lifestyle Videos Resurface Voluntary Exit Offer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంత హాయి ఉద్యోగం వదులుకోవాలంటే కష్టమే మరి!! మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఆఫీస్‌ లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్‌ వీడియోలు వైరల్‌!

Oct 28 2026 1:57 PM | Updated on Oct 28 2026 2:20 PM

Microsoft Luxury Office Lifestyle Videos Resurface Voluntary Exit Offer

సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఉద్యోగుల కార్యాలయ వీడియోలు ఇప్పుడు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆఫీస్‌లో ఉచిత భోజనం, రకరకాల స్నాక్స్‌, జిమ్‌, ఇతర సౌకర్యాలను ఆస్వాదిస్తున్న ఉద్యోగుల వీడియోలు నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే, తాజాగా మైక్రోసాఫ్ట్‌ స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ పథకం (VEO) వార్తలు వెలువడటంతో ఈ పాత వీడియోలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. ఇన్ని సౌకర్యాలున్న ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుందంటూ కొందరు నెటిజన్లు సటైర్లు వేస్తున్నారు.

కొన్నేళ్లుగా మైక్రోసాఫ్ట్‌, గూగుల్‌, యాపిల్‌ వంటి టెక్నాలజీ దిగ్గజాల ఉద్యోగులు తమ రోజువారీ ఆఫీస్‌ జీవితాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. ‘మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఇంజినీర్‌ జీవితంలో ఒక రోజు’..  ‘మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఆఫీస్‌లో నేను ఏం తింటానంటే..’ ఇలా రకరకాల క్యాప్షన్లతో పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోల్లో ఉద్యోగులు వివిధ రకాల భోజనాలు, స్నాక్స్‌తో పాటు ఆఫీస్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలను చూపిస్తున్నారు. ఈ వీడియోలు కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగుల జీవనశైలిపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

ఇటీవల మైక్రోసాఫ్ట్‌ స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ఆఫర్‌ (VEO) గురించి వార్తలు రావడంతో ఈ వీడియోలు మరోసారి వైరల్‌ అవుతున్నాయి. భారత్‌తో పాటు మరో మూడు దేశాల్లో సుమారు 60 వేల మంది ఉద్యోగులకు వాలంటీరీ ఎగ్జిట్‌ వర్తించవచ్చన్న నివేదికలు చర్చకు దారితీశాయి. దీంతో గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఉద్యోగులుగా తమను పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన రీల్స్‌ను పలువురు నెటిజన్లు మళ్లీ షేర్‌ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్రీ ఫుడ్‌, ఇతర కార్యాలయ ప్రోత్సాహకాలను చూపించే వీడియోలపై ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నంలో 'అర్నబ్' తుఫాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

Video

View all
Trivikram Fun with Srinidhi Shetty 1
Video_icon

శ్రీనిధి కాళ్లు మొక్కిన త్రివిక్రమ్, వీడియో వైరల్

YSRCP Ashok Kumar Reveals Addanki TDP Leader Sensational Audio 2
Video_icon

అడ్డంకి TDP నేత సంచలన ఆడియో లీక్
Rail Track washed away by the storm 3
Video_icon

తుఫాన్ దెబ్బకు కొట్టుకుపోయిన ట్రాక్
Cyclone Arnab Effect Power Pole Fall Down In Srikakulam 4
Video_icon

శ్రీకాకుళంలో తుఫాన్ బీభత్సం.. కూలిన కరెంట్ పోల్.. రైతుల సాహసం!
Vizianagaram Hit By Cyclone Arnab Normal Life Disrupted 5
Video_icon

విజయనగరంలో అర్నబ్ తుఫాన్ బీభత్సం.. జనజీవనం అస్తవ్యస్తం
Advertisement
 