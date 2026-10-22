 ఎస్‌ఈసీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ధర్నా | Ysrcp Leaders Protest Near SEC Office | Sakshi
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ఎస్‌ఈసీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ధర్నా

Oct 22 2026 12:52 PM | Updated on Oct 22 2026 1:44 PM

Ysrcp Leaders Protest Near SEC Office

సాక్షి, విజయవాడ: ఎస్‌ఈసీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ఆందోళనకు దిగారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా అపాయింట్‌మెంట్ ఇవ్వకపోవడంతో.. ఎస్‌ఈసీ తీరుకు నిరసనగా వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు బైఠాయించారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్లు అడ్డుకున్నవారిపై  చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు.

ఫిర్యాదు తీసుకోకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారన్న వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు.. సుప్రీం ఆదేశాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రెండో రోజు కూడా ఎస్‌ఈసీని కలిసేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు వచ్చారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియలో జరుగుతున్న పరిణామాలను వివరించేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు మొదట అపాయింట్‌మెంట్ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఎస్‌ఈసీ తీరుకు నిరసనగా ఆందోళనకు దిగడంతో చివరికి అపాయింట్‌మెంట్ ఇచ్చారు.

ఇదీ చదవండి: వైఎస్సార్‌సీపీలో చేరిన గుండా లక్ష్మీదేవి

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