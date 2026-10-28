 స్పెయిన్‌లో ఘోర రైలు ప్రమాదం : హై-స్పీడ్ రైళ్లు ఢీ | Deadly Train Collision in Spain, Two High Speed Trains Crash Leaving Dozens Dead And Several Injured, Check More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Spain : హై-స్పీడ్ రైళ్లు ఢీ.. 46 మంది మృతి, 200 మందికిపైగా గాయాలు

Oct 28 2026 3:44 PM | Updated on Oct 28 2026 4:12 PM

Crash Between 2 High Speed Trains In Spain

స్పెయిన్‌లో ఘోర రైలు ప్రమాదం

రెండు హైస్పీడ్‌ రైళ్లు ఢీకొని 46మంది దుర్మరణం

 ఒకే ట్రాక్‌పై వచ్చిన రెండు హైస్పీడ్‌ రైళ్లు 

స్పెయిన్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.  రెండు హై స్పీడ్‌ రైళ్లు ఢీకొన్నభయంకర ప్రమాదంలో కనీసం 46 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, అనేకమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు భయాందోళనలు కలిగించేలా ఉన్నాయి.

స్పెయిన్‌లోని మ్యాడ్రిడ్ , అండలూసియా మార్గంలో లోస్ యెబెనెస్, ఉర్డా (తోలెడో) ప్రాంతాల మధ్య  ఎదురెదురుగా వస్తున్న రెండు వేగవంతమైన (హై-స్పీడ్) రైళ్లు ఢీకొన్నాయి.  మ్యాడ్రిడ్ నుండి సెవిల్లె వెళ్తున్న 'Renfe Ave' రైలు, ఎదురుగా వస్తున్న 'Iryo' కంపెనీకి చెందిన మరో రైలును ఢీకొట్టింది. ఈ దాటికి బోగీలు పట్టాలు తప్పి ఎత్తైన కట్ట కింద పడిపోయాయి.  ఈ ఘటనలో  46 మంది చనిపోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.  మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. శిథిలాల కింద ఇంకా పలువురు చిక్కుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

 టోలెడోలో జరిగిన ఘోరమైన రైలు ప్రమాదంఐ స్పెయిన్ ప్రధాన మంత్రి పెడ్రో శాంచెజ్ ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద బాధితులకు, వారి కుటుంబాలకు తన సానుభూతిని తెలిపారు.రవాణా శాఖ మంత్రితో, కాస్టిల్లా-లా మాంచా అధ్యక్షుడితో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ,బాధితులకు సహాయం చేయడానికి ,వారి భద్రతను నిర్ధారించడానికి అత్యవసర సేవల సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నారని వెల్లడించారు. అనేక అగ్నిమాపక బృందాలు, మూడు హెలికాప్టర్లు,రెండు మొబైల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లతో సహా  అన్ని  సహాయ చర్చల్ని అందిస్తున్నామని స్పానిష్ అత్యవసర సేవల ప్రతినిధి తెలిపారు. మరోవైపు సాంచెజ్,ఇతర స్పెయిన్ రాజకీయ నాయకులు వచ్చే నెల పార్లమెంటరీ ఎన్నికల ప్రచారంతో సహా, ఈరోజు అన్ని బహిరంగ కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Viral Videos In Social Media Cyclone Arnab 1
Video_icon

అర్నబ్ తుఫాన్ బీభత్సం... గాలికి కొట్టుకుపోయిన షాపులు, ఇళ్లులు
Today Gold and Silver Rates 2
Video_icon

భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు రేట్లు ఇవే..!
Uppada Fishermen About Cyclone Arnab 3
Video_icon

మా ఇల్లులు అన్ని కొట్టుకుపోయాయి.. కన్నీరు పెట్టుకున్న మత్స్యకారులు

Varudu Kalyani Speech at GVMC Election Campaign 4
Video_icon

వైజాగ్ ప్రజలను కూటమి ప్రభుత్వం మోసం చేసింది
TDP Candidate Disqualified In Brahmanakotkur MPTC 2 5
Video_icon

YSRCPకి తొలి విజయం... TDP అభ్యర్థి డిస్ క్వాలిఫై..!
Advertisement
 