 రూటు మారిన జీవాల ఉత్సవం  | Madrid festival reroutes thousands of sheep to avoid housing protest camp | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూటు మారిన జీవాల ఉత్సవం 

Oct 26 2026 2:29 AM | Updated on Oct 26 2026 2:29 AM

మాడ్రిడ్‌: స్పెయిన్‌ రాజధాని మాడ్రిడ్‌లో ఇళ్ల సమస్యపై ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో, ఏటా జరిగే సంప్రదాయ మాడ్రిడ్‌ ఫెస్టివల్‌ మార్గం ఈసారి మారిపోయింది. పశువులను కొత్త మేత ప్రదేశాలకు తరలించే ప్రాచీన సంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఏటా ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాల్లో వేల సంఖ్యలో గొర్రెలు, మేకలను తోలుకొస్తుంటారు. 

దీనిని తిలకించేందుకు ఈసారి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో స్థానికులతోపాటు పర్యాటకులు ఆదివారం వచ్చారు. మేకలు, గొర్రెలు ప్యూర్టా డెల్‌ సోల్‌ మీదుగా వీధుల్లో సాగాల్సి ఉంది. అయితే, ఇక్కడ ఇళ్ల సంక్షోభంపై నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో, అధికారులు వేరే మార్గంలో పశువులను తరలించారు. 1994 నుంచి మాడ్రిడ్‌లో ట్రాన్స్‌హ్యూమేన్స్‌ ఫెస్టివల్‌ పేరిట ఈ వేడుక జరుగుతోంది.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
photo 4

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gajwel SI Attacks On Farmer In Police Station 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
OYOs Shocking Move Before IPO 2
Video_icon

IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
Shamonda Virus Casae Reported In France 3
Video_icon

మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
JC Prabhakar Reddy Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
Pinnelli Ramakrishna Reddy And Gopireddy Mass Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 