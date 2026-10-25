నా దగ్గర 53 రకాల ఐఫోన్లు ఉన్నాయ్‌.. 54వది కొనడానికొచ్చాను..

యాపిల్ ఫోన్లపై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకునేందుకు దుబాయ్కు చెందిన మహమ్మద్ షకా ఏకంగా 53 పాత ఐఫోన్లతో యాపిల్ స్టోర్కు వచ్చారు. కంపెనీ కొత్తగా విడుదల చేసిన ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ఐఫోన్ డుయోకు చెందిన రెండు ఫోన్లను తీసుకునేందుకు ఆయన అక్కడికి చేరుకున్నారు. దాదాపు 20 ఏళ్లుగా ఐఫోన్లను సేకరిస్తున్న షకా, తన దగ్గరున్న మొదటి తరం ఐఫోన్ నుంచి ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ వరకు ఉన్న మోడళ్లను స్టోర్కు తీసుకువచ్చారు.
షకా స్టోర్కు వెళ్లడానికి ఒక రోజు ముందే యాపిల్ ఉద్యోగులు ఆయనను సంప్రదించారు. తన దగ్గరున్న ఐఫోన్ల సేకరణను స్టోర్కు తీసుకురావాలని కోరారు. దీంతో ఆయన తన దగ్గరున్న 53 ఫోన్లను వెంట తీసుకెళ్లారు. పాకిస్థాన్లోని కరాచీకి చెందిన షకా ప్రస్తుతం దుబాయ్లో నివసిస్తున్నారు. ఐఫోన్లను సేకరించడం తనకు కేవలం అభిరుచి మాత్రమే కాదని, అదొక సవాలని ఆయన చెబుతున్నారు. కొన్ని మోడళ్లలో వేర్వేరు రంగులకు చెందిన ఫోన్లను కూడా సేకరించారు. వాటన్నింటినీ తన ఇంట్లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు.
“ఐఫోన్లను సేకరించడం నా అభిరుచి. అదే సమయంలో అది నాకు ఒక సవాలు కూడా. మొదటి తరం ఐఫోన్ నుంచి ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ వరకు దాదాపు అన్ని మోడళ్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. కొన్ని మోడళ్లలో వేర్వేరు రంగులకు చెందిన ఒకటి లేదా రెండు ఫోన్లు ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ ఇంట్లో ప్రదర్శనకు ఉంచాను” అని షకా తెలిపారు.
మోటోరోలా, శాంసంగ్ వంటి ఇతర కంపెనీల ఫోన్లు కూడా తన దగ్గర ఉన్నప్పటికీ, యాపిల్ పైనే తనకు ప్రధాన ఆసక్తి ఉందని చెప్పారు. “నేను యాపిల్కు వీరాభిమానిని. ప్రతి కొత్త తరం ఐఫోన్లో కెమెరా, టచ్ టెక్నాలజీ, బ్యాటరీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వంటి అనేక అంశాల్లో మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఏళ్లుగా ఆ మార్పులను స్వయంగా అనుభవించాను. అందుకే ఈ ఫోన్లంటే నాకు ఇష్టం” అని వివరించారు.
మూడేళ్లుగా ఎదురుచూపులు
యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ గురించి వస్తున్న వార్తలను మూడేళ్లకు పైగా ఫాలో అవుతున్నానని షకా తెలిపారు. ఐఫోన్ డుయో బుకింగ్స్ ప్రారంభం కాగానే ఫోన్ను బుక్ చేసుకునే అవకాశం లభించిందని, దాన్ని అందుకోవడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. “యాపిల్ డుయో బుకింగ్స్ ప్రారంభమైనప్పుడు నాకు బుక్ చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. మూడేళ్లకు పైగా దీని కోసం ఎదురుచూశాను. ఇంతకుముందు వదంతులు మాత్రమే ఉండేవి. చివరకు ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ రోజు దాన్ని అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది” అని పేర్కొన్నారు.
తన తదుపరి లక్ష్యం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జరిగే యాపిల్ ఉత్పత్తుల విడుదల కార్యక్రమానికి హాజరుకావడమేనని షకా తెలిపారు. అక్కడ కూడా తొలి స్థానంలో నిలిచి, యాపిల్ ఫోన్లపై తనకున్న అభిమానాన్ని కంపెనీకి చాటుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న షకా ఐఫోన్ సేకరణ ఇప్పుడు కొత్త మైలురాయిని చేరింది. కాలిఫోర్నియాలో జరిగే కార్యక్రమానికి ఆయనకు ఆహ్వానం లభిస్తుందా, తన తదుపరి లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.