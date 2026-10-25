 బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు) | Taapsee Pannu Beautiful Photos | Sakshi
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బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)

Oct 25 2026 2:56 PM | Updated on Oct 25 2026 3:00 PM

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బాలీవుడ్ హీరోయిన్ తాప్సీ.. బొమ్మలా ఉందనేలా మేకప్ వేసుకుని ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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