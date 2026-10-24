 నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు) | Actress Adah Sharma Latest Photos Viral | Sakshi
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నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)

Oct 24 2026 1:47 PM | Updated on Oct 24 2026 2:18 PM

Actress Adah Sharma Latest Photos Viral1
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హీరోయిన్ అదాశర్మ..(Adah Sharma) లక్నోలోని ఓ జ్యూవెల్లరీ స్టోరీ ఓపెనింగ్‌కి వెళ్లింది. ఈ ఈవెంట్ కోసం నిండుగా రెడీ అయిపోయి ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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(Images Source : Instagram/adah_ki_adah)

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నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
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