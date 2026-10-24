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సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
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Oct 24 2026 1:47 PM | Updated on Oct 24 2026 2:18 PM
హీరోయిన్ అదాశర్మ..(Adah Sharma) లక్నోలోని ఓ జ్యూవెల్లరీ స్టోరీ ఓపెనింగ్కి వెళ్లింది. ఈ ఈవెంట్ కోసం నిండుగా రెడీ అయిపోయి ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.
(Images Source : Instagram/adah_ki_adah)
నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
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