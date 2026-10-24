'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)

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హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటించిన తాజా తెలుగు సినిమా 'రోమియో జూలియట్' (Romeo Juliet).
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హర్షిత్ రెడ్డి, విశాఖా ధీమన్ (జంటగా), వైవా హర్ష, సిరి హనుమంత్, ప్రసాద్ బెహరా, ప్రభాస్ శ్రీను, అజయ్ ఘోష్, అజయ్.
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'రోమియో జూలియట్' (Romeo Juliet) తెలుగు సినిమాకు సంబంధించిన 'సారీ బేబీ' (Sorry Baby) పాట అక్టోబర్ 24, 2026 న విడుదలయింది.
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దర్శకత్వం: భార్గవ మాచర్ల (రచన, దర్శకత్వం; ప్రశాంత్ రాగతితో కలిసి కథ అందించారు).
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