 'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు) | Romeo Juliet Sorry Baby Song Launch Event HD Photos | Sakshi
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'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)

Oct 24 2026 5:03 PM | Updated on Oct 24 2026 5:46 PM

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హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటించిన తాజా తెలుగు సినిమా 'రోమియో జూలియట్' (Romeo Juliet).

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హర్షిత్ రెడ్డి, విశాఖా ధీమన్ (జంటగా), వైవా హర్ష, సిరి హనుమంత్, ప్రసాద్ బెహరా, ప్రభాస్ శ్రీను, అజయ్ ఘోష్, అజయ్.

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'రోమియో జూలియట్' (Romeo Juliet) తెలుగు సినిమాకు సంబంధించిన 'సారీ బేబీ' (Sorry Baby) పాట అక్టోబర్ 24, 2026 న విడుదలయింది.

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దర్శకత్వం: భార్గవ మాచర్ల (రచన, దర్శకత్వం; ప్రశాంత్ రాగతితో కలిసి కథ అందించారు).

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# Tag
Romeo Juliet song launch Tollywood photo gallery Web Cinema Photos Harshith Reddy Vishakha
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