ఏఐ పాటల హవా.. అయినా పాత పాటలకే ఎందుకీ క్రేజ్‌?

కొన్ని పాటలు వినగానే మనసు గతంలోకి వెళ్లిపోతుంది. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, కాలేజీ రోజులు, స్నేహితులతో గడిపిన మధుర క్షణాలు కళ్లముందు కదులుతుంటాయి. దాంతో కొత్త పాటలు ఎన్ని వస్తున్నా.. పాత పాటలు కాస్త వినిపించాయో మనసు అటువైపే మొగ్గుచూపుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే పరిస్థితి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది. సంగీత ప్రపంచంలో రోజుకు లక్షకు పైగా కొత్త పాటలు అందుబాటులోకి వస్తున్నా.. సంగీత ప్రియులు మాత్రం పాత పాటలనే ఎక్కువగా వింటున్నారు.
సంగీతం వినడానికి ఇప్పుడు రేడియో కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. స్పాటిఫై, యాపిల్ మ్యూజిక్ వంటి యాప్లలో నచ్చిన పాటను క్షణాల్లో వినొచ్చు. అయినప్పటికీ కొత్త పాటల కంటే పాత పాటలకే ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తోంది. 2026 తొలి ఆరు నెలల్లో సంగీతం వినే అలవాట్లపై చేసిన అధ్యయనంలో దాదాపు 60 శాతం పాటలు ఐదేళ్లు లేదా అంతకంటే ముందే విడుదలైనవేనని లూమినేట్ సంస్థ గుర్తించింది. బ్రిటన్, అమెరికాలోనూ ఇదే తీరు కనిపిస్తోందని సంగీత అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, ఒకప్పుడు కొత్త సినిమా పాటలు విడుదలైతే వాటి కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. వేలాది పాటలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. చాలామంది తమకు ముందే పరిచయమైన పాటలనే మళ్లీ మళ్లీ వింటున్నారు. బ్రిటన్లో ఈ ఏడాది అత్యధికంగా అమ్ముడైన 20 పాటల్లో 18 పాటలు గతంలోనే విడుదలైనవే. 2015లో వచ్చిన జారా లార్సన్ ‘లష్ లైఫ్’, 1983లో విడుదలైన మైకేల్ జాక్సన్ ‘బిల్లీ జీన్’ వంటి పాటలు ఇప్పటికీ సంగీత ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
సోషల్ మీడియా ప్రభావమా అని ఒక్క పాట రాత్రికి రాత్రే వైరల్ కావచ్చు. కానీ ఆ గుర్తింపును కొనసాగించడం కళాకారులకు అంత సులభం కాదు. అలాగే, ఒక పాట హిట్ అయిన తర్వాత విడుదల చేసే పాటలకూ అదే స్థాయిలో ఆదరణ రావడం లేదు. దీంతో కొత్తగా సంగీత రంగంలోకి వస్తున్నవారు తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు, సంగీత కార్యక్రమాలు, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలతో కొత్త కళాకారులను పరిచయం చేసేందుకు కొన్ని సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. పాటతోపాటు కళాకారుడితోనూ సంగీత ప్రియులకు అనుబంధం ఏర్పడితేనే దీర్ఘకాలిక ఆదరణ లభిస్తుందని సంగీత విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇప్పుడు ఏ పాట వినాలన్నా మన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఏఐ సాయంతో ప్లేలిస్టులను తయారుచేయవచ్చు. అయితే, గతంలో విన్న పాటల ఆధారంగానే కొత్త పాటలను వినేందుకు ఇష్టపడితే.. కొత్త ట్యూన్ పరిచయం చేసే అవకాశం తగ్గిపోవచ్చు. అంతేకాదు, కొన్ని ప్లేలిస్టుల్లో అసలైన కళాకారులు పాడిన పాటల మాదిరిగానే ఏఐతో రూపొందించిన పాటలు కూడా ఉంటున్నాయని, వాటిని గుర్తించడం కష్టంగా మారుతోందని సంగీత ప్రియులు అంటున్నారు. స్పాటిఫై వంటి సంస్థలు నకిలీ పాటలు, ఇతరుల పేర్లతో విడుదలయ్యే సంగీతాన్ని అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని సంగీత కళాకారులు చెబుతున్నారు.
పాత పాటలు మన జ్ఞాపకాలను తట్టిలేపుతాయి. కొత్త పాటలు కొత్త అనుభూతులను పరిచయం చేస్తాయి. దాంతో పాత పాటలను ఆస్వాదించడంలో తప్పులేదు.. అదే సమయంలో కొత్త కళాకారులకు అవకాశం ఇవ్వడం కూడా అవసరమే. మనకు నచ్చిన పాటలనే పదేపదే వినకుండా అప్పుడప్పుడు కొత్త గాయకుల పాటలకూ అవకాశం ఇస్తే, మంచి సంగీతాన్ని ఆస్వాదించడంతోపాటు ప్రతిభ ఉన్న కళాకారులను ప్రోత్సహించినవాళ్లమవుతాం. చివరికి పాట పాతదా.. కొత్తదా అన్నది ముఖ్యం కాదు.., అది మన మనసును ఎంతగా నచ్చిందన్నదే అసలైన విషయమంటూ సంగీత ప్రియులు తమ తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు.
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