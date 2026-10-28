ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. అరబ్ పార్టీలు కింగ్ మేకర్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల బరిలో రెండు అరబ్ పార్టీల కూటములు ఉన్నాయి. హదాష్, బాలాద్, తాల్ పార్టీలతో కూడిన జాయింట్ అరబ్ లిస్ట్కు ఇప్పటివరకు లెక్కించిన ఓట్లలో 9.11 శాతం, ఇస్లామిస్ట్ పార్టీ రామ్కు 4.74 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి.
ఇతర పార్టీలు వీటితో కలిసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకరిస్తాయా? అనేది స్పష్టంగా లేదు. అరబ్ ఇజ్రాయెలీల సమాన హక్కులు, పాలస్తీనా భూభాగాల్లో ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఆక్రమణకు ముగింపు, రెండు దేశాల పరిష్కారానికి జాయింట్ అరబ్ లిస్ట్ మద్దతు ఇస్తోంది. నెతన్యాహు ప్రభుత్వాన్ని భర్తీ చేయగల ప్రతిపక్షానికి మద్దతుగా నిలిచి, అరబ్ ఇజ్రాయెలీలను వేధిస్తున్న ముఠాల నేరాల నియంత్రణ వంటి అంశాలపై హామీలు పొందాలని భావిస్తోంది. రామ్ పార్టీ నాయకుడు మన్సూర్ అబ్బాస్ అరబ్ ఇజ్రాయెలీల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తన పార్టీ జాబితాలో రెండో స్థానాన్ని యూదు మాజీ పోలీసు అధికారి, మధ్యేవాద ఎంపీ యోవ్ సెగాలోవిట్జ్కు ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరిచారు.
నెతన్యాహుకు పిడుగులాంటి వార్త
నెతన్యాహు ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేందుకు మార్గం సుగమం చేసేందుకు తమ కూటమి సిద్ధంగా ఉందని జాయింట్ అరబ్ లిస్ట్ నాయకుడు యూసుఫ్ జబరీన్ తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ లెక్కల ప్రకారం, ఈ కూటమికి ఇప్పటివరకు 9.11 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ఈ కూటమి కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశముంది.
రక్తపాతానికి, ఆధిపత్య ధోరణులకు, జాతి వివక్షకు, వెలివేత రాజకీయాలకు తాము పూర్తి భిన్నమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తున్నామని జబరీన్ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. యూదులు, అరబ్బుల మధ్య నిజమైన, సమాన భాగస్వామ్యంతోనే మార్పు సాధ్యమని చెప్పారు. మరోవైపు, అరబ్ ఇజ్రాయెలీలను ఇజ్రాయెల్ యూదు గుర్తింపునకు ముప్పుగా నెతన్యాహు ప్రభుత్వం పలుమార్లు అభివర్ణించింది.
ప్రత్యర్థులు అరబ్ పార్టీలతో కలిసి ప్రమాదకర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇటీవల నెతన్యాహు ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష కూటమి అరబ్ పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని యాయిర్ గోలన్ కోరగా, ఐసెన్కాట్ గతంలో ఈ ప్రతిపాదనను తోసిపుచ్చారు. అయితే, ఎన్నికలకు ముందు కొత్త ప్రభుత్వ కూటమికి మద్దతు ఇచ్చే ఏర్పాటుపై జాయింట్ అరబ్ లిస్ట్ చర్చించింది.