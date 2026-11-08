పంబలో అయ్యప్ప భక్తుల కోసం స్వాగత ఏర్పాట్లు

పంబ: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు పంబలో ఏర్పాట్లు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. రానున్న యాత్రా సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ఆధ్వర్యంలో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు.
ఇందులో భాగంగా గతంలో పంబలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్ల స్థానంలో శాశ్వత స్టాళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. భక్తులకు అవసరమైన వస్తువులు, ఇతర సేవలు సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
అదేవిధంగా పంబలోని శౌచాలయ సముదాయాల ముందు ఉన్న ప్రాంగణాలను ఇంటర్లాకింగ్ టైల్స్తో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ పనుల వల్ల పరిసరాలు మరింత పరిశుభ్రంగా మారడంతో పాటు భక్తులకు మెరుగైన వసతులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే పవిత్ర పంబ పుణ్యక్షేత్రం మరింత సుందరంగా మారనుంది. అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఈ చర్యలు దోహదపడనున్నాయి.
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