దీపావళి బోనస్‌ చూసి ఉద్యోగుల కన్నీళ్లు..

దీపావళి వచ్చిందంటే ఉద్యోగులకు స్వీట్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ బాక్స్లు ఇవ్వడం సాధారణం. మరికొన్ని సంస్థలు అదనపు బోనస్ ప్రకటిస్తుంటాయి. కానీ గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన ఓ వస్త్ర వ్యాపారి మాత్రం తన ఉద్యోగులకు ఊహించని కానుక ఇచ్చారు. తన దగ్గర పనిచేస్తున్న 20 మంది ఉద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.లక్షకు పైగా నగదు బోనస్గా అందించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
20 మంది ఉద్యోగులకు భారీ నగదు కానుక
సూరత్కు చెందిన రామ్స్వరూప్ ముండే ఓ వస్త్ర దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా తన దగ్గర పనిచేస్తున్న 20 మంది ఉద్యోగులకు భారీ నగదు బహుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వెండి రంగులో ఉండే సంప్రదాయ పూజా పళ్లాల్లో రూ.10 నుంచి రూ.500 వరకు నోట్ల కట్టలను అందంగా అమర్చారు. ఒక్కో ఉద్యోగికి లక్ష రూపాయలకు పైగా నగదును బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ఉద్యోగులు కాదు.. కుటుంబ సభ్యులు
ఈ సందర్భంగా రామ్స్వరూప్ మాట్లాడుతూ.. తన దగ్గర పనిచేసే వారిని కేవలం ఉద్యోగులుగా చూడనని, తన కుటుంబ సభ్యులుగానే భావిస్తానని చెప్పారు. వారంతా తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా దీపావళి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని తెలిపారు.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు.. ఇలాంటి బాస్ మాకూ కావాలి
ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. ఉద్యోగుల పట్ల వ్యాపారి చూపిన అభిమానం, ఉదారతను పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు. 'దీపావళి ఆనందం ఆయన ఇంటికే పరిమితం కాకూడదని, తనతో కలిసి కష్టపడే ఉద్యోగుల కుటుంబాలు కూడా అంతే సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవాలన్నది ఆయన ఆలోచన. డబ్బు మనిషిని సంపన్నుడిని చేయవచ్చు. కానీ ఇలాంటి మంచి మనసే నిజమైన ధనవంతుడిని చేస్తుంది' అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు.
'ప్రతి ఒక్కరికీ ఇలాంటి యజమాని దొరకాలని కోరుకుంటున్నా.. సూరత్కు చెందిన రామ్స్వరూప్ తన 20 మంది ఉద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.లక్ష బోనస్ ఇచ్చారు. ఆ కానుక అందుకున్న ఉద్యోగులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు' అంటూ మరో నెటిజన్ స్పందించారు. మరికొందరైతే ఆయన సంస్థలో ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలో చెప్పాలంటూ సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
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