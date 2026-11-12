 రేపటి నుంచి శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు | Special trains to Sabarimala from tomorrow | Sakshi
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రేపటి నుంచి శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు

Nov 12 2026 10:01 PM | Updated on Nov 12 2026 10:08 PM

Special trains to Sabarimala from tomorrow

హైదరాబాద్‌: శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే 54 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన ముందస్తు టికెట్ బుకింగ్స్ రేపు (నవంబర్ 13) ఉదయం 8:00 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతాయి.

మండల-మకరవిళక్కు సీజన్‌లో భాగంగా ఈ రైలు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. హైదరాబాద్, చర్లపల్లి, హజూర్ సాహిబ్ నాందేడ్ స్టేషన్ల నుండి కేరళలోని కొల్లాం వరకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఈ రైళ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, కాజీపేట, వరంగల్, విజయవాడ, గుంటూరు తదితర ముఖ్య స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి.

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