న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య నగరంగా నిలిచింది. పాకిస్థాన్లోని లాహోర్ను వెనక్కి నెట్టి శుక్రవారం (నవంబర్ 13) అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. నగరాన్ని దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేయడంతో వాయు నాణ్యత ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోయింది. రహదారులపై వాహనదారులకు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించనంతగా దృశ్యమానత తగ్గిపోయింది. సుమారు 2 కోట్ల మంది నివసించే ఢిల్లీలో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.
స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ సంస్థ ఐక్యూఎయిర్ (IQAir) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఢిల్లీలో వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) 334గా నమోదైంది. ఈ స్థాయిని ప్రమాదకరమైనదిగా వర్గీకరించింది. ప్రపంచంలోని ప్రధాన నగరాలతో పోలిస్తే ఢిల్లీ అత్యంత కాలుష్య నగరంగా నిలిచిందని తెలిపింది. ఏక్యూఐ 50 వరకు ఉంటే గాలి నాణ్యత మంచిగా ఉన్నట్లు పరిగణిస్తారు. ఈ స్థాయిలో ఆరోగ్యానికి పెద్దగా ముప్పు ఉండదని ఐక్యూఎయిర్ పేర్కొంది.
మరోవైపు భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) ఢిల్లీలో ఏక్యూఐ 403గా నమోదు చేసింది. దీనిని అత్యంత తీవ్రమైన కాలుష్య స్థాయిగా వర్గీకరించింది. ఐక్యూఎయిర్, సీపీసీబీ వెల్లడించిన గణాంకాల్లో తేడా ఉండటానికి ఆయా సంస్థలు అనుసరిస్తున్న వాయు నాణ్యత సూచీ ప్రమాణాలు, లెక్కింపు పద్ధతుల్లోని వ్యత్యాసాలే కారణం.
నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు కష్టంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. రహదారులపై ఏర్పాటు చేసిన వీధి దీపాలు సైతం పొగమంచులో కనిపించకుండా పోయాయి. ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలతో పాటు పొరుగున ఉన్న పాకిస్థాన్లోనూ చలికాలంలో వాయు కాలుష్యం తీవ్రమవుతోంది. చల్లటి, దట్టమైన గాలి వాహనాల నుంచి వెలువడే ఉద్గారాలు, నిర్మాణ పనుల వల్ల ఏర్పడే దుమ్ము, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను తగులబెట్టడం వల్ల వెలువడే పొగ వాతావరణంలోనే నిలిచిపోయేలా చేస్తోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీతో పాటు ఉత్తర భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ వాయు కాలుష్యం ఏ స్థాయికి చేరుతుందన్నది కీలకంగా మారింది. రానున్న రోజుల్లో గాలి నాణ్యతలో మార్పులు, కాలుష్య నియంత్రణ చర్యల ప్రభావాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.
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