పెళ్లి చేసుకున్న అక్కా తమ్ముడు..!

బెంగళూరు: రక్త సంబంధం మరిచి పిన్నమ్మ కూతురిని పెద్దమ్మ కొడుకు పెళ్లి చేసుకొన్న వింత ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపురంలో గురువారం జరిగింది. బెంగళూరు రూరల్లోని దేవనహళ్లిలో సావకనహళ్లి కి చెందిన శశికళ, హొసకోటకు చెందిన ప్రవీణ్ తల్లులు సొంత అక్కాచెల్లెళ్లు. ప్రవీణ్ కంటే శశికళ కొంచెం వయసులో పెద్దది.
అలా వీరు అక్కా తమ్ముడు అవుతారు. కానీ వీరి వరుస దారి తప్పింది. వీరు మూడేళ్ల నుంచి ప్రేమించుకొన్నారు. మరోవైపు శశికళ తల్లిదండ్రులు ఆమెకు ఓ సంబంధం చూసి పెళ్లిని ఖాయం చేశారు. పెళ్లిపత్రికలు కూడా పంచుతున్నారు. ఇంతలో శశికళ, తమ్ముడు ప్రవీణ్ను అంగట్ట గ్రామంలోని ఈశ్వరుని ఆలయంలో వివాహం చేసుకుంది. అనంతరం తల్లిదండ్రుల నుంచి తమకు బెదిరింపులు వచ్చాయని, భద్రత కావాలని చిక్కబళ్లాపురంలో ఎస్పీ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు చేశారు.