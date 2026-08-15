విద్యార్థులకు బార్‌ కౌన్సిల్‌ చీఫ్‌ క్షమాపణలు

న్యూఢిల్లీ: నల్సార్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల వివాదం నేపథ్యంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (BCI) చైర్మన్ మనన్ కుమార్ మిశ్రా క్షమాపణలు తెలిపారు. విద్యార్థులకు బేషరుతుగా క్షమాపణలు తెలిపారు. తన మాటలు లేదా ఉత్తర్వులు విద్యార్థుల మనసులను నొచ్చి ఉంటే చింతిస్తున్నానని, విద్యార్థుల స్వతంత్ర ఆలోచనా విధానాన్ని గౌరవిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్లోని నల్సార్ లా యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) సూర్యకాంత్ హాజరుకావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు విద్యార్థులు నిరసన తెలిపారు. బీసీఐ చర్య: దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీసీఐ చైర్మన్, నల్సార్ 2026 గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు లాయర్లుగా నమోదు కాకుండా తొలుత నిషేధ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
విద్యార్థులకు నిరసన తెలిపే హక్కు ఉందని సీజేఐ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేయడంతో పాటు బీసీఐ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టారు. క్షమాపణ మరియు ముగింపు: దేశవ్యాప్తంగా న్యాయ విద్యార్థులు, వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో బీసీఐ తన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకొని, వివాదాన్ని ముగించినట్లు ప్రకటించి తాజాగా క్షమాపణలు కోరింది.
హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మక నల్సార్ (నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ లీగల్ స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్) యూనివర్శిటీ ఆఫ్ లాకు చెందిన 2026 బ్యాచ్ విద్యార్థులను న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోకుండా నిషేధిస్తూ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుపై వివాదాన్ని రేకెత్తించి, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి నుంచి మందలింపు ఎదుర్కొన్న కొద్ది రోజులకే, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ మనన్ కుమార్ మిశ్రా క్షమాపణలు చెప్పి, భావ ప్రకటనా స్వాతంత్ర్యాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.