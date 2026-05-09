 అత్తపై అల్లుడు అత్యాచారం | Sangareddy Shocking Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అత్తపై అల్లుడు అత్యాచారం

May 9 2026 11:55 AM | Updated on May 9 2026 11:56 AM

Sangareddy Shocking Incident

 జోగిపేట(అందోల్‌): మద్యానికి బానిసై కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న గొడవను సర్దిచెప్పేందుకు వచ్చిన అత్తపై సొంత అల్లుడే అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా వట్‌పల్లి మండలం ఖాదిరాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. సీఐ అనిల్‌కుమార్‌ చెప్పిన కథనం ప్రకారం..గ్రామానికి చెందిన మహ్మద్‌ గరీబ్‌ ప్రతీరోజు మద్యం తాగి భార్యతో గొడవ పడుతుండేవాడు. గురువారం రాత్రి ఘర్షణ పడుతుండగా సయోధ్య కుదుర్చేందుకు అత్త వచి్చంది. 

నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. అప్పటికే మత్తులో ఉన్న మహ్మద్‌ గరీబ్‌...భార్యను గదిలోకి నెట్టేసి గడియపెట్టి అత్తపై అత్యాచారం జరిపి బయటకు పారిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని అత్త బయటకు వచ్చి ఇరుగుపొరుగు వారికి తెలియజేసి వట్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడు గరీబ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టుకు రిమాండ్‌కు పంపుతున్నట్లు సీఐ అనిల్‌కుమార్‌ తెలిపారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 2

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్‌ క్లియర్‌.. టీవీకే సంబరాలు (ఫొటోలు)

photo 5

డైరెక్టర్ మెహర్ రమేశ్ కుమార్తె నిశ్చితార్థం,సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
BRS MLA Gangula Kamalakar House Arrest 1
Video_icon

ఎమ్మెల్యే గంగుల హౌస్ అరెస్ట్.. కరీంనగర్ లో హై టెన్షన్
Retired IPS Officer Vinay Ranjan Wife Murder Case 2
Video_icon

IPS భార్య హత్య కేసులో నిందితుల గాలింపు

Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony As A West Bengal CM 3
Video_icon

Watch Live: దీదీ కంచుకోటను బద్దలు కొట్టి.. సీఎంగా సువేందు ప్రమాణ స్వీకారం
Tamil Nadu Congress MLAs Shift To Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ కు.. తమిళ్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు
Good News For Gold Lovers Gold Prices Drop 5
Video_icon

బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఛాన్స్.. ఒక్కసారిగా పడిపోయిన ధరలు
Advertisement
 