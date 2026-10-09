అంబానీనే కాదు.. ఇంకో బాస్‌ కూడా ఉన్నాడా?

భారత్లో తన స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు అనుమతులు రావడం లేదంటూ టెక్ దిగ్గజం ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి. దేశంలో అంబానీనే(ముకేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి) అసలు బాస్నా? అంటూ ఆయన సంధించిన ప్రశ్న ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. అయితే ఈ ప్రశ్నకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించగా.. వాళ్లిద్దరి మధ్య సంభాషణ ఆసక్తికరంగా సాగింది.
‘భారత్కు స్వాగతం ఎలాన్.. ఇంకో వ్యక్తి గురించి తెలుసుకునే వరకు వేచి చూడండి’ అంటూ ఎక్స్ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ బదులిచ్చారు. దానికి మస్క్ స్పందిస్తూ.. ఇది నిజంగా ఆందోళనకరం అని అన్నారు. అయితే రాహుల్ ఎవరిపేరూ ప్రస్తావించకపోయినా.. ఆయన వ్యాఖ్యలు పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీని ఉద్దేశించినవేనని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
మస్క్ ఏమన్నారంటే..
భారత్లో స్టార్లింక్ సేవలు ప్రారంభించేందుకు అనుమతులు ఎందుకు ఆలస్యమవుతున్నాయంటూ మస్క్ ప్రశ్నించారు. 165కి పైగా దేశాల్లో లైసెన్సులు పొందిన తమ సంస్థ.. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటించేందుకు ఐదేళ్లుగా ప్రయత్నిస్తున్నా ఇంకా అనుమతి ఎందుకు రాలేదని నిలదీశారు. ‘భారత్లో అసలు బాస్ అంబానీనా?’ అంటూ ముఖేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి ప్రశ్నించారు.
అంతకుముందు కూడా భారత్లో తమ సంస్థ ప్రవేశాన్ని కొందరు శక్తిమంతమైన వ్యాపారవేత్తలు అడ్డుకుంటున్నారని మస్క్ ఆరోపించారు. తమ గుత్తాధిపత్యాన్ని కాపాడుకునేందుకే ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. దేశ ప్రజలకు ప్రయోజనం కల్పించడం కంటే కొందరు వ్యాపారవేత్తల ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారంటూ వచ్చిన ఓ పోస్టును షేర్ చేస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Thank you, Rahul. This is indeed troubling.
— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
‘ఇది నిజంగా ఆందోళనకరం’
మస్క్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ.. ‘వెల్కమ్ టు ఇండియా, ఎలాన్. మరో వ్యక్తి గురించి తెలుసుకునే వరకు వేచి చూడండి’ అని పేర్కొన్నారు. దీనికి మస్క్ కూడా స్పందించారు. ‘థాంక్యూ, రాహుల్. ఇది నిజంగా ఆందోళనకరమైన విషయం’ అంటూ బదులిచ్చారు.
అయితే, రాహుల్ తన పోస్టులో ఎవరి పేరునూ ప్రస్తావించలేదు. అదానీకి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంతో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని, ఆయనకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ గతంలో పలుమార్లు ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్ వ్యాఖ్యలు అదానీని ఉద్దేశించినవిగా భావిస్తున్నారు.
కేంద్రం ఏమంటోందంటే..
మస్క్ ఆరోపణలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు అనుమతుల ప్రక్రియ నిష్పక్షపాతంగా, వివక్ష లేకుండా కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ అన్యాయంగా లేదా వివక్షాపూరితంగా ఉందన్న వాదనకు ఆధారాలు లేవని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార వ్యవస్థల మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్, రిలయన్స్ జియోకు చెందిన జియో శాట్కామ్, భారతి మద్దతున్న యూటెల్శాట్ వన్వెబ్ సంస్థలకు లైసెన్సులు ఉన్నాయి. అయితే, అవసరమైన భద్రతా తనిఖీలు, స్పెక్ట్రమ్కు సంబంధించిన అనుమతులు పూర్తయ్యే వరకు ఏ సంస్థా వాణిజ్య సేవలను ప్రారంభించలేవని ప్రభుత్వం అంటోంది. అయినప్పటికీ మస్క్ మాత్రం పరోక్షంగా భారత ప్రభుత్వం ఇక్కడి ఒకట్రెండు కార్పొరేట్ శక్తుల చేతితో బంధీ అయ్యిందన్న రీతిలో ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు.
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