 ఇంటర్న్స్‌ కావాలి, నెలకు రూ. లక్ష స్టైఫండ్‌ : ట్విస్ట్‌ ఏంటంటే | 12 hours work Rs 1 lakh stipend Indian origin founder seeks interns in Bengaluru for AI firm | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంటర్న్స్‌ కావాలి, నెలకు రూ. లక్ష స్టైఫండ్‌ : ట్విస్ట్‌ ఏంటంటే

Nov 21 2025 2:56 PM | Updated on Nov 21 2025 3:27 PM

12 hours work Rs 1 lakh stipend Indian origin founder seeks interns in Bengaluru for AI firm

భారత సంతతికి చెందిన  వ్యక్తి, బెంగళూరులోని తన AI సంస్థ కోసం ఇంటర్న్స్‌ కావాలని ప్రకటించారు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ సహ వ్యవస్థాపకుడు పోస్ట్ చేసిన లింక్డ్ఇన్ ప్రకటన వైరల్‌గా మారింది. 12 గంటలు పని చేయాలి,  రూ. 1 లక్ష స్టైఫండ్ అంటూ , ఆయన విధించిన కొన్ని షరుతులు ఆసక్తికరంగా మారాయి.  

బెంగళూరులో ఇంటర్న్స్‌గా  ఎంపికైన అభ్యర్థులు 12 గంటల షిఫ్టులలో పని చేయాలి. వెంటనే విధుల్లో చేరాల్సి ఉంటుందని కూడాపేర్కొన్నాడు. ఇందుకు గాను ఎంపికైన వారికి  ఇతర ప్రయోజనాలతోపాటు, నెలకు లక్ష రూపాయలు స్టైఫండ్‌ ఇస్తానని ప్రకటించాడు. ‌ఇంటర్న్‌షిప్ బెంగళూరులో ఆన్-సైట్ పొజిషన్ అని, ఇంటర్న్‌లు వారానికి ఆరు రోజులు ఉదయం 11 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు పని చేయాలి. పనిని బాధ్యతగా నిర్వహించాలి,  తమని తాము నిరూపించుకోవాలన్న తపన, కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించే సామర్థ్యం, కసి ఉండాలని చెప్పారు.  అలాగే ఎంపికైన ఇంటర్న్‌కు భోజన భత్యం ,జిమ్ లేదా అభిరుచికి సంబంధించిన చందా,  కొత్త ఉత్పత్తులను నిర్మించడంలో వ్యవస్థాపక బృందంతో నేరుగా పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుందని చెప్పారు. అయితే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నా  12 గంటలు  పని చేయాలనే నిబంధనపై నెటిజన్లు అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు.

ఇది చదవండి : రైలు ఏసీ కోచ్‌లో మ్యాగీ : వీడియో వైరల్‌, నెటిజన్లు ఫైర్‌

ఉదయం 11 -రాత్రి 11 దాకా ఆఫీసులో ఉంటే జిమ్‌కెపుడు వెళ్లాలి 
పోస్ట్ చేసిన  కొద్దిసేపటికే దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా ఇంటర్న్‌ల కోసం నిర్దేశించిన  పనిగంటలపై ఎక్కువ మంది స్పందించారు. ఉదయం 11– రాత్రి 11 గంటలు, పైగా 6-రోజుల పని విధానం నిబంధనలు భారతీయ స్టార్టప్ సంస్కృతిలో పెద్ద సమస్యను ప్రతిబింబిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు  మెరుగైన ఉత్పాదకత, ఉద్యోగుల సంక్షేమం శ్రేయస్సు కోసం చాలా దేశాలు 4-రోజుల పని విధానానికి మొగ్గు చూపుతోంటే ఇది కరెక్ట్‌ కాదని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాదు  ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 11 దాకా ఆఫీసులో ఉంటే ఇక జిమ్‌కెపుడు వెళ్లాలి సార్‌ మరొకరు ప్రశ్నించడం గమనార్హం.  
ఇదీ చదవండి: భారత టెకీ కష్టాలు: రూ. 70 లక్షల ఉద్యోగం పోయింది, సేవింగ్స్‌ కూడా!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెర వెనక ఇంత హంగామా నడిచిందా? (ఫొటోలు)
photo 2

లేడీ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన హల్దీ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
Default image 3

బయటకొచ్చిన శ్రీముఖి CID చేతికి బ్యాంక్ స్టేట్ మెంట్

photo 4

అలనాటి హీరోయిన్ రాధ కూతురు.. పెళ్లయి రెండేళ్లయిపోయిందా? (ఫొటోలు)
photo 5

దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న హీరోయిన్‌ తమన్నా (ఫోటోలు)

Video

View all
Visakha BJP Corporator Gankala Kavitha Great Words About YS Jagan 1
Video_icon

Gankala Kavitha: పార్టీ ఏదైనా వైఎస్ జగన్ చేసిన మంచి చెప్పాల్సిందే
Harish Rao Slams CM Revanth Government Over Education System 2
Video_icon

విద్యావ్యవస్థలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి: హరీశ్ రావు
Students Fall at Principals Feet Over Maths Teacher Harassment 3
Video_icon

మ్యాథ్స్ టీచర్ వేధింపులు ప్రిన్సిపాల్ కాళ్లపై పడిన విద్యార్థినులు
YSRCP Kakani Govardhan Reddy Slams Yellow Media Fake Debates on YS Jagan Hyderabad Tour 4
Video_icon

జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటన పై ఎల్లో మీడియా చిల్లర డిబేట్లు... ఏకిపారేసిన కాకాణి
RK Roja MAKES SHOCKING COMMENTS On Chandrababu Over Chittoor Mango Farmers 5
Video_icon

RK: సొంత జిల్లా మామిడి రైతులను మోసం చేస్తున్న చంద్రబాబు
Advertisement
 