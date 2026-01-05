మమతా బెనర్జీకి వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

సాక్షి, తాడేపల్లి: పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ సహా రాజకీయ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఎక్స్ వేదికగా మమతా దీదీకి విషెస్ తెలియజేసిన వైఎస్ జగన్.. ఆమె ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నానంటూ ట్వీట్ చేశారు.
Happy Birthday to @MamataOfficial Didi! Praying for your good health and happiness always.
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) January 5, 2026