'నాకు ఆరుగురు మీరు కనండి'

Jan 5 2026 4:58 PM | Updated on Jan 5 2026 6:13 PM

Owaisi replied to Navneet Kaur comments

ముంబై: ఇటీవల మహారాష్ట్ర బీజేపీ నేత నవనీత్ రాణా చేసిన వ్యాఖ్యలకు హైదరాబాద్ ఎంపీ అసుదుద్దీన్ ఒవైసీ కౌంటరిచ్చారు. నాకు ఆరు మంది పిల్లలున్నారు. మీరు కూడా మీకు నచ్చిన విధంగా పిల్లల్ని కనండి. మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపుతున్నారు" అని ప్రశ్నించారు. 

గత నెలలో  మహారాష్ట్ర బీజేపీ నేత నవనీత్ కౌర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసింది. కొంతమంది అధికంగా సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ హిందుస్థాన్‌ని పాకిస్థాన్‌లా మార్చాలని ప్రయత్నిస్తున్నారంది. దానిని అడ్డుకోవాలంటే హిందువులు సైతం తప్పనిసరిగా ముగ్గురు, నలుగురు పిల్లలని కనాలని పేర్కొంది.

నవనీత్ కౌర్ మాట్లాడుతూ "నేను అందరు హిందువులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వీళ్లంతా నలుగురు భార్యలు,19 మంది పిల్లలు అని బహిరంగంగా చెప్పకుంటారు. అయినా మౌలానానా, మరోకరా అనేది నాకు తెలియదు. కానీ వారంతా అధికమంది పిల్లలను కనడం  ద్వారా హిందుస్థాన్‌ని పాకిస్థాన్‌లా మార్చాలనుకుంటున్నారు. కనుక మనం కూడా ఒక్కరితో సంతృప్తి చెందకూడదు. తప్పనిసరిగా ముగ్గురు, నలుగురు పిల్లలని కనాలి" అని ఆమె అన్నారు.

అయితే అసుదుద్దీన్ తాజాగా ఆమె వ్యాఖ్యలకు పరోక్షంగా కౌంటరిస్తూ మాట్లాడారు. "మహారాష్ట్రలో ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హులు కాదు. ఇదివరకూ ఈ నియమం తెలంగాణలో కూడా ఉండేది కాని ఇప్పుడు రద్దు చేశారు. నాకు ఇప్పుడు ఆరుగురు పిల్లలున్నారు. మీరు కూడా నలుగురిని కనండి మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డుకున్నారు". అని పరోక్షంగా నవనీత్ రాణాకు కౌంటరిస్తూ ఒవైసీ మాట్లాడారు.

