సూర్య హీరోగా వచ్చిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ తొలి రోజు నుంచే అదరగొడుతోంది. మొదటి రోజు రూ.27 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం.. రెండో రోజు అదే జోరును కొనసాగించింది. ఫస్ట్ డే కంటే ఎక్కువగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.
ఈ సినిమా రిలీజైన రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ విషయాన్ని సితార ఎంటర్టైన్టమెంట్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ షేర్ చేసింది. రెండు రోజుల్లో కలిపి రూ.37.6 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వసూలు చేసిన ఈ మూవీ.. గ్రాస్ పరంగా సెంచరీ కొట్టేసింది. తొలిరోజుతో పోలిస్తే వసూళ్ల పరంగా రెండో రోజే అత్యధికంగా కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. వీకెండ్ కావడం, పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో ఆడియన్స్ క్యూ కడుతున్నారు. కరుప్పుతో హిట్ కొట్టిన సూర్య ఖాతాలో మరో బ్లాక్ బస్టర్ చేరనుంది.
#VishwanathAndSons hits it out of the park and smashes a 100cr+ in just 2 days 💥💥#BlockbusterVAS running successfully in cinemas near you ❤️#BlockbusterVishwanathAndSons @Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena @gvprakash @vamsi84 @NavinNooli… pic.twitter.com/fhIpLYvFJb
— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 16, 2026