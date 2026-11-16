 చిరంజీవితో స్టెప్పులేయనున్న రితికా సింగ్‌..? | Kaaka Movie Latest Update Rithika Singh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kaaka Update: చిరంజీవితో రితికా మాస్ స్టెప్పులు..!

Nov 16 2026 11:14 AM | Updated on Nov 16 2026 11:19 AM

Kaaka Movie Latest Update Rithika Singh

‘మెగాస్టార్’ చిరంజీవి హీరోగా దర్శకుడు బాబీ కొల్లి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం‘కాకా’. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి రెండు విభిన్న కోణాలున్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ అంటూ ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ‘గురు’ ఫేమ్ రితికా సింగ్‌.. చిరంజీవితో కలిసి ఈ పాటలో సందడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ
కాగా ఈ ఐటమ్‌ సాంగ్ కు శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందించినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాతలు వెంకట్ కె నారాయణ, లోహిత్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జనవరి 13, 2027న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ దర్శకుడు, నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్రలో నటిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.
(ఇదీ చదవండి: మూవీ చూసి తిడుతున్నారు.. థమన్‌‍కి ఇదే నా రిక్వెస్ట్‌ : నాగార్జున)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆకాశంలో ఒక తార ఈవెంట్‌.. రాకాపై బన్నీ బిగ్‌ అప్‌డేట్ (ఫోటోలు)
photo 2

టీమిండియావైపు దూసుకొస్తున్న చోటా సెహ్వాగ్‌..! (ఫోటోలు)
photo 3

కార్తీక సోమవారం- శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడ భవానీ ద్వీపం కార్తీక వనభోజనాల సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

'ది మేజ్' సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫోటోలు)

Video

View all
Victim Dharani Krishna Face To Face 1
Video_icon

నన్ను బలవంతంగా.. ధరణి కృష్ణ సంచలన నిజాలు
Icon Star Allu Arjun Speech at Aakasamlo Oka Tara Pre-Release Event 2
Video_icon

రాకా తో ఇచ్చిపడేద్దాం..
APSRTC electric bus drivers and workers Protest 3
Video_icon

APSRTC ఎలక్ట్రికల్ అద్దె బస్సు... డ్రైవర్ల & వర్కర్స్ నిరవధిక సమ్మె
Big Twist In Kota Rukmini Company Scam About 7 Crore 4
Video_icon

జనసేన రుక్ష్మిణి కోట చీటింగ్ కేసులో ట్విస్ట్
YSRCP Venkat Reddy Next Level Warning To TDP Pattabhi Ram Over His Abusive Language On YS Jagan 5
Video_icon

కొస్తే విజయవాడకు సరిపడతావ్..! లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిన కారుమూరు వెంకటరెడ్డి
Advertisement
 