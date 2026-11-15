 నాన్నగారి బయోపిక్‌ తీస్తానంటే.. నిర్మాతగా ఉంటా: మహేశ్‌బాబు | Mahesh Babu About Super Star Krishna Biopic | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mahesh Babu: ‘ఆయన పాత్రలో నటించలేను.. నాన్న నా దేవుడు’

Nov 15 2026 6:29 PM | Updated on Nov 15 2026 7:00 PM

Mahesh Babu About Super Star Krishna Biopic

సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ.. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఈ పేరుకు ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. విభిన్న కథలు, ప్రయోగాత్మక చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. ఏడాదిలో అత్యధిక సినిమాల్లో నటించిన ఘనత ఇప్పటికీ ఆయన సొంతమే. నేడు (నవంబర్‌ 15) సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ వర్ధంతి సందర్భంగా అభిమానులు ఆయనను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: మూవీ చూసి తిడుతున్నారు.. థమన్‌‍కి ఇదే నా రిక్వెస్ట్‌ : నాగార్జున)

ఈ సందర్భంగా తన తండ్రితో కలిసి ఉన్న ఫొటోను మహేశ్‌బాబు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దీంతో మరోసారి కృష్ణగారి జ్ఞాపకాలు అభిమానుల మధ్య చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇదే సమయంలో ఆయన బయోపిక్‌ ఎప్పుడు తెరకెక్కుతుందనే ప్రశ్న కూడా తెరపైకి వచ్చింది.

 నేను నటించలేను
కృష్ణగారి బయోపిక్‌ కోసం అభిమానులు ఎదరుచూస్తున్నారని ఓ జర్నలిస్ట్‌ గతంలో ఓ ఈవెంట్‌లో మహేశ్‌ను అడిగారు. దీనికి మహేశ్‌బాబు స్పందిస్తూ.. ‘నాన్నగారి బయోపిక్‌ వస్తుందంటే చూడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారిలో నేనూ ఒకరిని. కానీ ఆయన బయోపిక్‌లో ఆయనలా నేను చేయలేను. ఎందుకంటే ఆయన నాకు దేవుడు. ఎవరైనా దర్శకుడు వచ్చి ఆయన జీవితంపై సినిమా తీస్తానంటే.. ఆ చిత్రానికి నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తా’ అని తెలిపారు. దీంతో మహేశ్‌ నిర్మాతగా ఆ బాధ్యత ఎప్పుడు తీసుకుంటారా? అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ కంటెస్టెట్లపై హైపర్‌ ఆది రివ్యూ)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 2

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 3

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 4

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 2
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Allu Arjuns Wife Sneha Reddy Gets Key Responsibility In Culture And Heritage 3
Video_icon

అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో మరో శుభవార్త!
Aaryavir Sehwags Explosive Batting U19 Asia Cup Final 4
Video_icon

ఫైనల్లో పాక్ ను చితకొట్టిన సెహ్వాగ్ కొడుకు
EPFO Minimum Pension May Increase To 3000 5
Video_icon

EPFO నుంచి భారీ ఊరట! పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Advertisement
 