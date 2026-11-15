 ఇది సరైన పద్ధతి కాదు.. ట్రోలర్స్‌పై నటి చాందిని ఫైర్‌ | Chandini Chowdary About Trolls On Vizag Hills | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chandini Chowdary : ప్రశ్నిస్తే.. రాజకీయ ముద్ర వేస్తారా?: నటి చాందిని

Nov 15 2026 3:52 PM | Updated on Nov 15 2026 3:52 PM

Chandini Chowdary About Trolls On Vizag Hills

విశాఖపట్నంలో పట్టణీకరణ పేరుతో కొండలను తవ్వుతుండటంపై టాలీవుడ్ హీరోయిన్ చాందిని చౌదరి ఇటీవల ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే ఆమె అభిప్రాయంపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు, ట్రోల్స్‌కు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చాందిని ఓ వీడియోను విడుదల చేస్తూ ట్రోలర్స్‌కు తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: మూవీ చూశాక తిడుతున్నారు.. థమన్‌‍కి ఇదే నా రిక్వెస్ట్‌ : నాగార్జున)

‘ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ తమ అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసే హక్కు ఉండాలి. మనకు బాధ కలిగించే విషయం ఏదైనా జరిగినప్పుడు మర్యాదపూర్వకంగా, గౌరవంగా మన ఆలోచనలను, భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే స్వేచ్ఛ ఉండాలి. ఒక సాధారణ పౌరురాలిగా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తే దానికి రాజకీయ రంగు పులమడం సరికాదు. 

గతంలో జరిగినా.. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నా.. ఏ విషయంపైనైనా పౌరులుగా స్పందించే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఒకరి అభిప్రాయాలను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని, రాజకీయ అనుబంధాలు అంటగడుతూ విమర్శలు చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు’ అని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. 

(ఇదీ చదవండి: వైజాగ్‌ని చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతోంది: నటి చాందిని)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 4

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)
photo 5

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)

Video

View all
EPFO Minimum Pension May Increase To 3000 1
Video_icon

EPFO నుంచి భారీ ఊరట! పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Actor Mohan Babu Shares His Bond With Legendary Actor Giri Babu 2
Video_icon

గొప్ప స్నేహితుడిని, మంచి ఆత్మీయుడిని పోగొట్టుకున్నాను
Biyyapu Madhusudhan Reddy Funny Comments On Chandrababu 3
Video_icon

అయ్యా చంద్రబాబా స్వామిజీ...! బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి సెటైర్లు
Master Bharat Clarifies That Reports Of Him Stepping Away From Acting 4
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై.. మాస్టర్ భరత్ క్లారిటీ..
SpaceX Sets New Record In Super Heavy Booster Recovery 5
Video_icon

స్టార్ షిప్ ప్రయోగం.. బూస్టర్ రికవరీలో స్పేస్ఎక్స్ సరికొత్త రికార్డు..
Advertisement
 