 మౌళి డీఎన్‌కే మూవీ.. కలెక్షన్స్‌ అదుర్స్ | Tollywood Movie Donga Naa Koduku collections In Just Two Days | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

DNK Movie: డీఎన్‌కే మూవీ.. రెండు రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లంటే?

Nov 15 2026 3:36 PM | Updated on Nov 15 2026 4:27 PM

Tollywood Movie Donga Naa Koduku collections In Just Two Days

లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ మౌళి హీరోగా చేసిన రెండో సినిమా 'దొంగ నా కొడుకు'. సెన్సార్ సమస్యల వల్ల టైటిల్‌ని 'డీఎన్‌కే' అని మార్చారు. ఈ నెల నవంబర్ 13న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. కామెడీ జానర్‌లో వచ్చిన ఈ మూవీ సినీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. తొలిరోజే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో డీఎన్‌కే మూవీ వసూళ్లపరంగా రాణిస్తోంది. 

ఈ చిత్రం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ.7.25 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ కంటెంట్ కారణంగా కలెక్షన్స్ రాబడుతోంది కాగా.. ఈ సినిమాకు శ్రీను కంబాల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నవీన్ యెర్నేని, వై. రవి శంకర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు సింజిత్ ఎర్రమిల్లి సంగీతమందించారు. ఈ మూవీలో సుష్మిత శెట్టి, అలీ, రజిత కీలక పాత్రలు పోషించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 2

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 3

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 4

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 1
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Allu Arjuns Wife Sneha Reddy Gets Key Responsibility In Culture And Heritage 2
Video_icon

అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో మరో శుభవార్త!
Aaryavir Sehwags Explosive Batting U19 Asia Cup Final 3
Video_icon

ఫైనల్లో పాక్ ను చితకొట్టిన సెహ్వాగ్ కొడుకు
EPFO Minimum Pension May Increase To 3000 4
Video_icon

EPFO నుంచి భారీ ఊరట! పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Actor Mohan Babu Shares His Bond With Legendary Actor Giri Babu 5
Video_icon

గొప్ప స్నేహితుడిని, మంచి ఆత్మీయుడిని పోగొట్టుకున్నాను
Advertisement
 