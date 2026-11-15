హైదరాబాదీ సినిమాలకు ప్రభుత్వ సబ్సిడీ అందించాలి: షెరాజ్ మెహదీ

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో గుత్తాధిపత్యం, బంధుప్రీతి, చిన్న నిర్మాతలకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ చిత్ర దర్శకుడు, కథానాయకుడు షెరాజ్ మెహదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో తెలుగు సినిమాలతో పాటు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తెరకెక్కుతున్న హైదరాబాదీ సినిమాలకు కూడా ప్రభుత్వ సబ్సిడీ అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై గత ఏడాదిన్నరగా పోరాటం చేస్తున్నానని, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ప్రముఖ మల్టీప్లెక్స్ సంస్థలు, ఫిల్మ్ చాంబర్కు కూడా తుది నోటీసులు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తన పోరాటం దాదాపు 90 శాతం పూర్తయిందని ప్రకటించారు.
సినిమా నిర్మాణం వెనుక నిర్మాతల ఆలోచనా విధానం గురించి షెరాజ్ మెహదీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిర్మాతల్లో ప్యాషన్తో సినిమాలు తీసేవారు, కేవలం డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా పెట్టుకునేవారు అంటూ రెండు రకాలుంటారని అన్నారు. కేవలం వ్యాపార ధోరణితో సినిమాలు తీసేవారి కారణంగా మంచి కథలు, నాణ్యమైన చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఉండాలని, కొత్త ఆలోచనలతో చిత్రాలు రూపొందించే చిన్న నిర్మాతలను పరిశ్రమ ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.
సినిమా విడుదలైన తర్వాత నష్టాలు ఎదురైతే కనీసం 20 నుంచి 30 శాతం వరకు తిరిగి రికవరీ అయ్యేలా సబ్సిడీ విధానం ఉండాలని కోరారు. చిన్న రాష్ట్రాల్లో సైతం సినిమా రంగానికి వివిధ రూపాల్లో ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్న తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మాత్రం నిర్మాతలకు సరైన సబ్సిడీ విధానం లేకపోవడం విచారకరమని వ్యాఖ్యానించారు. తెలుగు సినిమాలతో పాటు హైదరాబాద్లో రూపొందే హైదరాబాదీ చిత్రాలకు కూడా సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.
బంధుప్రీతి వల్ల టాలెంట్ ఉన్నవాళ్లు వెనకబడిపోతున్నారు
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కొందరి ఆధిపత్యం కొనసాగుతోందని, కొత్తవారికి తగిన అవకాశాలు లభించడం లేదని షెరాజ్ మెహదీ విమర్శించారు. పరిశ్రమలో ఉన్న గుత్తాధిపత్యం, బంధుప్రీతి కారణంగా ప్రతిభ ఉన్నవారు కూడా వెనుకబడిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు రావాలని, కొత్త నిర్మాతలు, దర్శకులు, నటీనటులకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, పీవీఆర్, ఐనాక్స్, ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ సంస్థలకు, తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్కు తుది నోటీసులు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తన పోరాటం దాదాపు 90 శాతం పూర్తయిందని, ఈ విషయంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.
వైభవంగా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక
ఫరూఖ్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బాద్మాష్ పొట్టే’ హిందీ చిత్రం ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లోని సెవెన్ లేక్ వ్యూ హోటల్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి షెరాజ్ మెహదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ వేడుకతో చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.