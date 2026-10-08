బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో రోజురోజుకూ ఆట మరింత రసవత్తరంగా మారుతోంది. నామినేషన్స్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లకు ఎలిమినేషన్ భయం వెంటాడుతుండగా.. తాజాగా బిగ్బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్తో హౌస్లో పరిస్థితులు మరింత వేడెక్కాయి. ఈసారి కేవలం ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ మాత్రమే కాకుండా.. టాస్కుల్లో గెలుపు కూడా కంటెస్టెంట్లను సేఫ్ చేసే తాళంగా మారింది. దీంతో గెలిచి తీరాలనే పట్టుదలతో కంటెస్టెంట్లు బరిలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలో అపూర్వ, షాలినీ మధ్య మాటల యుద్ధం జరగడంతో పాటు.. సుధీర్ పెళ్లి టాపిక్ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం..
బిగ్బాస్ కీలక హెచ్చరిక..
నామినేషన్స్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లకు బిగ్బాస్ కీలక హెచ్చరిక చేశాడు. ఇంట్లోకి కొత్త కంటెస్టెంట్లు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని, ఇప్పటికే నామినేషన్స్లో ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించాడు. దీంతో హౌస్లో ఒక్కసారిగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. నామినేషన్స్లో ఉన్న దేబ్జానీ, వంశీ, సుధీర్, వర్షిణి ఫొటోలను ఎండిపోయిన చెట్టుపై ఉంచారు. మరోవైపు వికసించిన చెట్టును ఏర్పాటు చేశారు. ఆటల్లో గెలిచి ఎండిపోయిన చెట్టు నుంచి వికసించిన చెట్టు మీదకు చేరితేనే సేఫ్ అవుతారని బిగ్బాస్ ప్రకటించాడు. ఈసారి ఎలిమినేషన్ రెండు తాళాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పాడు. అందులో ఒక తాళం ప్రేక్షకుల చేతిలో ఉంటే.. మరో తాళం ఈ టాస్కుల చేతిలో ఉంటుందని వివరించాడు.
దీంతో కంటెస్టెంట్లను జంటలుగా విడిపోయి ఆట ఆడాలని బిగ్బాస్ ఆదేశించాడు. అమన్-త్రిగుణ్, రోహిత్-షాలినీ, అపూర్వ-చరణ్, నరేష్-రాంప్రసాద్, ముకేశ్-ఝాన్సీ జంటలుగా బరిలోకి దిగారు. ఈ ఆటకు వర్షిణి, సుధీర్ సంచాలకులుగా వ్యవహరించారు.
అపూర్వ, షాలినీ మధ్య గొడవ
ఈ టాస్క్లో అపూర్వ, చరణ్ జోడీ మొదట విజయం సాధించింది. మరోవైపు రోహిత్, షాలినీ ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే అంతకుముందు రోహిత్తో కలిసి ఆడాలని అపూర్వ కోరగా.. అందుకు అతడు అంగీకరించలేదు. దీంతో తనను వారి గ్రూపులో సరిగ్గా స్వాగతిస్తున్నట్లు కూడా అనిపించడం లేదని అపూర్వ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయంలో షాలినీ, అపూర్వ మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో త్రిగుణ్ పేరు కూడా చర్చలోకి వచ్చింది. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం కాస్తా పెద్ద గొడవగా మారింది. దీంతో హౌస్లో వాతావరణం వేడెక్కింది.
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సుధీర్ పెళ్లి టాపిక్తో మరో గొడవ
ఆ తర్వాత సుధీర్తో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు గతంలో అపూర్వ చెప్పిన మాటలు చర్చకు వచ్చాయి. రాంప్రసాద్ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడంతో.. తాను సరదాగా ఆ మాట చెప్పానని అపూర్వ క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే ఆ మాటలపై చర్చ కొనసాగడంతో ఆమె తీవ్రంగా ఎమోషనల్ అయింది. తాను సరదాగా అన్న మాటలను సీరియస్గా తీసుకుని తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని అపూర్వ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఏడ్చానని.. ఇకపై తాను ఏడిపిస్తానంటూ ఘాటుగా స్పందించింది.
నరేష్ కామెడీ.. టైటానిక్
మరోవైపు నరేష్ తనదైన శైలిలో సామ్రాజ్యం, రాజు అంటూ ఓ కథ చెప్పి ఇంటి సభ్యులను నవ్వించాడు. గొడవల మధ్య కాస్త వినోదం పంచే ప్రయత్నం చేశాడు. షాలినీ, అపూర్వ మధ్య వాగ్వాదం కొనసాగుతున్న సమయంలోనే నరేష్, వర్షిణి కలిసి టైటానిక్ సన్నివేశాన్ని చేసి అందరినీ నవ్వించారు. ఇలా ఓ వైపు నామినేషన్స్ టాస్క్తో ఉత్కంఠ.. మరోవైపు అపూర్వ, షాలినీ గొడవతో వేడి.. మధ్యలో నరేష్, వర్షిణి కామెడీతో 31వ రోజు ఎపిసోడ్ సాగింది.
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