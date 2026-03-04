 అందరూ మర్చిపోయిన టైంలో 'అన్నగారు' ఓటీటీలోకి | Actor Karthi Annagaru Vostaru Movie Telugu Version OTT Release Update, Karthi Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT: మళ్లీ ఓటీటీలోకి 'అన్నగారు'.. అసలు సంగతి ఇది

Mar 4 2026 10:57 AM | Updated on Mar 4 2026 11:07 AM

Annagaru Vostaru Movie Telugu Version Streaming Update

తమిళ హీరో కార్తీకి తెలుగులోనూ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. అందుకు తగ్గట్లే ఇతడి సినిమాలు రెండు భాషల్లోనూ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుంటాయి. అయితే గత చిత్రం మాత్రం కేవలం తమిళం వరకే పరిమితమైంది. దానికి చాలానే కారణాలున్నాయి. ఈ మూవీ అటు థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఓటీటీలోకి కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు తెలుగు వెర్షన్ స్ట్రీమింగ్‌లోకి రానుందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇంతకీ మళ్లీ ఎందుకు ఓటీటీలో విడుదల చేస్తున్నారు? ఏమైంది?

(ఇదీ చదవండి: మా బాడీ పార్ట్స్ జూమ్ చేసి ఫొటోలు.. 'కాంతార' హీరోయిన్ ఫైర్)

దాదాపు రెండు మూడేళ్లుగా సెట్స్‌పై ఉన్నకార్తీ సినిమా 'వా వాతియర్'. లెక్ ప్రకారం గతేడాది డిసెంబరు 5నే రిలీజ్ కావాలి. కానీ ఓ ఫైనాన్సియర్.. ఈ చిత్ర నిర్మాత జ్ఞానవేల్ రాజాపై కోర్టులో కేసు వేయడంతో వాయిదా పడింది. ఆయనకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇస్తేనే మూవీ రిలీజ్ ఉంటుందని, లేదంటే అప్పటివరకు కష్టమే అని కోర్టు చెప్పింది. దీంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో డబ్బులు కట్టారు. అప్పటికే డిసెంబరు దాటిపోయింది. సంక్రాంతికి రావాల్సిన 'జన నాయగణ్' వాయిదా పడేసరికి ఆదరబాదరాగా జనవరి 14న తమిళనాడులోని థియేటర్లలో ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేశారు. కానీ తొలి ఆటకే ఘోరమైన డిజాస్టర్ టాక్ వచ్చింది.

కట్ చేస్తే రెండు వారాలు తిరిగేసరికల్లా అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలోకి కూడా 'వా వాతియర్' సినిమా స్ట్రీమింగ్‌లోకి వచ్చింది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే తమిళ వెర్షన్ కోసం సిద్ధం చేసిన ప్రింట్‌నే తెలుగు వెర్షన్ కోసమూ రిలీజ్ చేశారు. దీంతో తెరపై బొమ్మ ఎమ్‌జీఆర్ కనిపిస్తుంటే.. డైలాగ్స్‌లో మాత్రం ఎన్టీఆర్ అని వినిపించేది. దీంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా నచ్చలేదు. దీంతో ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఫొటోలతో ఉన్న ప్రింట్‌ని లేటెస్ట్‌గా ఈ శుక్రవారం(మార్చి 06) నుంచి స్ట్రీమింగ్‌లోకి తీసుకొస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించారు. అయితే అందరూ దాదాపుగా ఈ మూవీ గురించి మర్చిపోయిన టైంలో దీన్ని తీసుకురావడం వల్ల ఉపయోగం అయితే ఉండకపోవచ్చనే అనిపిస్తుంది.

(ఇదీ చదవండి: 'ధురంధర్ 2'కి లైన్ క్లియర్.. 'టాక్సిక్' వాయిదా)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇది నా జర్నీ కాదు మనది.. మంచు మనోజ్-మౌనిక పెళ్లిరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘సాంప్రదాయని సుప్పినీ శుద్ధపూసనీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో బ్లడ్‌ మూన్‌ ఇలా కనిపించింది (ఫొటోలు)
photo 4

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌-సానియా మెహందీ.. తరలివచ్చిన క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)
photo 5

బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో గ్లామరస్ హీరోయిన్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Leaked Video 1
Video_icon

BR నాయుడు రాసలీలలుపై.. సీపీఐ నారాయణ రియాక్షన్
Indian-Origin Student Savitha Shan In Texas America 2
Video_icon

టెక్సాస్ కాల్పుల్లో భారత యువతి మృతి
TDP Goons Set Fire To YSRCP Flag In Singarakonda Tirunala 3
Video_icon

YSRCP జెండాకు నిప్పు పెట్టిన టీడీపీ గుండాలు..
Sachin Tendulkars Son Arjun Tendulkar Wedding Celebrations 4
Video_icon

క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ ఇంట్లో త్వరలో పెళ్లి బాజాలు
KSR Live Show On KBG Tilak On Chandrababu And Pawan Kalyan Meeting 5
Video_icon

బాబు, పవన్ భేటీ వెనుక అసలు ప్లాన్? KBG తిలక్ సంచలన కామెంట్స్
Advertisement
 