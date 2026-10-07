 ఓటీటీలోకి మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. తెలుగులోనూ | Aasha 2026 OTT Release Date Latest Update | Sakshi
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Aasha OTT: ఊర్వశి చేసిన థ్రిల్లర్ సినిమా.. ఓటీటీలో ఎప్పుడంటే?

Oct 7 2026 12:07 PM | Updated on Oct 7 2026 12:07 PM

Aasha 2026 OTT Release Date Latest Update

ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఇలా వచ్చే మలయాళ థ్రిల్లర్స్‌కి తెలుగులో మంచి ఆదరణ ఉంది. అందుకు తగ్గట్లే ప్రతివారం లేదంటే నెలకు ఈ జానర్ నుంచి మూడు నాలుగు మూవీస్ అయిన రిలీజ్ అవుతుంటాయి. అలా ఇప్పుడు ఓ మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్‌కి సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

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తెలుగులోనూ చాలా సినిమాలు చేసిన ఊర్వశి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'ఆషా'. ఐశ్వర్య లక్ష్మి కూతురి పాత్ర చేయగా జోజూ జార్జ్ నెగిటివ్ టచ్ ఉన్న విలన్ పాత్రలో కనిపించాడు. గత నెల 11న థియేటర్లలో మలయాళంలోనే రిలీజైన ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు వచ్చే శుక్రవారం(అక్టోబర్ 16) నుంచి జీ5 ఓటీటీలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.

'ఆషా' విషయానికొస్తే.. ఓ చిన్న నర్సరీ నడుపుకునే ఆశా(ఊర్వశి) గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల మానసికంగా కుంగిపోతుంది. ఐటీ జాబ్ చేసే కూతురు అనఘ(ఐశ్వర్య లక్ష్మి)తో కలిసి జీవిస్తుంటుంది. ఒకరోజు రాత్రి ఆశా-అనఘ కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుండగా జోమన్ (జోజు జార్జ్) కారుని ఢీకొడుతుంది. మాట్లాడుకుంటే ముగిసిపోయే సమస్య కాస్త పెరిగి పెద్దదై పోలీస్ కేసు వరకు వెళ్తుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆశా,జోమన్ కుటుంబాలు ఎలాంటి మానసిక పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నాయి? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీ.

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