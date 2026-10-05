 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు మిస్ కావొద్దు | Here's The List Of 23 New Movies And Web Series Releasing In OTT In October 2026 Second Week | Sakshi
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OTT Movies This Week: ఓటీటీల్లో ఈ వారం 23 మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

Oct 5 2026 1:28 PM | Updated on Oct 5 2026 1:47 PM

Upcoming OTT Movies Telugu October Second Week 2026

మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా రాబోతుంది. వెంకటేశ్ హీరో కాగా త్రివిక్రమ్ దర్శకుడు. లెక్క ప్రకారం గతవారమే రిలీజ్ కావాలి. కానీ ఈ వీకెండ్ అని ప్రకటించారు. కానీ ఈసారి కూడా వాయిదా పడొచ్చనే రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయమై క్లారిటీ రావాలి. ఇది కాకుండా శ్రీ విష్ణు 'కామ్రేడ్ కల్యాణ్', రీసెంట్ సెన్సేషన్ హిట్ 'హనుమాన్ అంశ్'(తెలుగు) చిత్రాలతో పాటు మయూఖ, బా..బా.. బ్లాక్ షీప్ బిగ్ స్క్రీన్స్‌పైకి రానున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్ 10: సృష్టి ఎలిమినేట్.. నాలుగు వారాలకు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?)

మరోవైపు ఓటీటీల్లో ఈ వారం 23 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో మండాడి, ఎపిక్, ప్రథమ దృష్ట్యా కుట్టక్కర్, రిపోర్టింగ్ లైవ్ చిత్రాలు ఉన్నంతలో చూడాలనే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 'ఐస్' అనే డబ్బింగ్ సిరీస్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (అక్టోబర్ 05 నుంచి 11 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • లెస్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రేంజర్ (పోలిష్ మూవీ) - అక్టోబర్ 07

  • ఇన్‌సైడ్ ద సర్కిల్ (ఇంగ్లీష్ చిత్రం) - అక్టోబర్ 07

  • మండాడి (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 08

  • బిలో (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 08

  • ప్రథమ దృష్ట్యా కుట్టక్కర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - అక్టోబర్ 09

  • ఎపిక్ (తెలుగు చిత్రం) - అక్టోబర్ 09

  • రిపోర్టింగ్ లైవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబరు 09

  • టేక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ (కొరియన్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 09

  • యానిమల్స్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబర్ 09

  • హాంటెడ్ హోటల్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 09

  • 100 డేస్ ఆఫ్ డిసెప్షన్ (కొరియన్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 10

హాట్‌స్టార్

  • మోర్టల్ కాంబాట్ 2 (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - అక్టోబర్ 08

  • షెరిఫ్ కంట్రీ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 09

  • పతి పత్నీ ఔర్ పంగా సీజన్ 2 (హిందీ రియాలిటీ షో) - అక్టోబర్ 10

  • విజయనగర్ హిరే (బెంగాలీ మూవీ) - అక్టోబర్ 10

  • ‍ట్రెజర్ ఐలాండ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 11

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 06 (రెంట్)

  • ఇన్సెడియస్: ఔట్ ఆఫ్ ద ఫర్దర్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబర్ 06 (రెంట్)

  • కేరీ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 07

  • ఇష్కా ఇష్కా (హిందీ సిరీస్) - అక్టోబర్ 07

సోనీ లివ్

  • ఐస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 09

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • స్మాల్ ప్రొఫెట్స్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 07

  • మ్యాచ్ బాక్స్ ద మూవీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - అక్టోబర్ 09

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి 'అక్క'.. లేడీ గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కీర్తి సురేశ్)

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