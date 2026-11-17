ఓటీటీల్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తుంటాయి. సరికొత్త కంటెంట్తో సినీ ప్రియులను అలరిస్తుంటాయి. అలా ఈ వారం కూడా క్రేజీ కల్యాణం, అనుమాన పక్షి లాంటి తెలుగు సినిమాలు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా పలు డబ్బింగ్ చిత్రాలు సైతం ఓటీటీల్లో సందడి చేయనున్నాయి. తాజాగా ఇవాళ మరో హిట్ మూవీ ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే సడన్గా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ మూవీ ఏంటి? ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో చూసేద్దాం.
కన్నడలో తెరకెక్కించిన ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ ప్రేమదా ఊరళి. ఈ మూవీ గతనెల 9న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ ప్రేమకథా చిత్రం కన్నడ బాక్సాఫీస్ వద్ద సినీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందకోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కన్నడతో పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్య ఈ బ్యూటీఫుల్ లవ్ స్టోరీని మీరు కూడా చూసేయండి.
Streaming now on AMAZON PRIME… Blockbuster Kannada film #PremadaOorali https://t.co/HAJ1ExjUq7
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 16, 2026