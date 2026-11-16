 బిగ్‌బాస్ 10: రోహిత్ రీఎంట్రీపై ఫుల్ క్లారిటీ.. ఎందుకీ పోస్ట్? | Bigg Boss 10 Rohit Re Entry Update Latest | Sakshi
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Bigg Boss 10 Rohit: రెచ్చగొట్టే పోస్ట్ పెట్టిన రోహిత్.. అవసరమా ఇదంతా?

Nov 16 2026 9:11 PM | Updated on Nov 16 2026 9:11 PM

Bigg Boss 10 Rohit Re Entry Update Latest

తెలుగు బిగ్‌బాస్ షోలో తొలి సీజన్ నుంచే సామాన్యులకు అవకాశాలిచ్చారు. కాకపోతే సీజన్‌కి ఒక్కొక్కరిని చొప్పున తీసుకునేవాళ్లు కానీ వాళ్లని ఎలా ఎంపిక చేసేవాళ్లు? అనేది తెలిసేదు కాదు. ఎప్పుడైతే రైతుబిడ్డ ట్యాగ్‌తో హౌస్‌లోకి వచ్చిన పల్లవి ప్రశాంత్ విజేత అయ్యాడో.. తర్వాత పూర్తిగా సీన్ మారిపోయింది. అగ్నిపరీక్ష నుంచి వచ్చిన కళ్యాణ్ పడాల ఏకంగా గత సీజన్ విన్నర్ అయ్యాడు.

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అసలు విషయానికొస్తే ఈసారి అగ్నిపరీక్ష నుంచి హౌస్‌లోకి వచ్చిన సామాన్యుల్లో రోహిత్ ఒకడు. తొలి నుంచి ఇతడిని సోషల్ మీడియాలో ఓ రేంజీలో ప్రొజెక్ట్ చేశారు. కానీ లోపల ఇతడి ఆట మాత్రం శూన్యం. షాలినీతో ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడం తప్పితే చేసిందేం లేదు. దీంతో 8వ వారం చివరలో అనుహ్యంగా రోహిత్‌ని ఎలిమినేట్ చేసి పంపేశారు.

అయితే ఎలిమినేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి రోహిత్ రీఎంట్రీ ఇస్తాడన్నట్లు కొందరు సోషల్ మీడియాలో తెగ హడావుడి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటిపై రోహిత్ టీమ్ ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. అలాంటిదేం లేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఇక్కడివరకు బాగానే ఉంది గానీ 'వెంట్రుక కూడా...' అన్నట్లు ఓ ట్వీట్ రోహిత్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. షో యాజమాన్యాన్నే ఉద్దేశించే ఇలా అన్నాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు. ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత సైలెంట్‌గా ఉండకుండా అవసరమా ఇదంతా అని మరికొందరు నెటిజన్లు రోహిత్ తీరుని విమర్శిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్‌ ఎలిమినేట్.. ఫుల్‌ ఎమోషనల్ వీక్ హైలెట్స్‌)

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