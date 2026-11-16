 పెళ్లి చేసుకున్న తమిళ హీరోయిన్.. ఫొటోలు | Actress Mirnalini Ravi Marriage Latest Pics And Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mirnalini Ravi Marriage: డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్.. హీరోయిన్ పెళ్లి ఫొటోలు

Nov 16 2026 6:40 PM | Updated on Nov 16 2026 7:08 PM

Actress Mirnalini Ravi Marriage Latest Pics And Details

ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు నిశ్చితార్థం, పెళ్లి చేసుకుని ఫొటోలతో హోరెత్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడీ లిస్టులోకి తెలుగు, తమిళ సినిమాలు చేసిన హీరోయిన్ మిర్నాళిని రవి కూడా చేరిపోయింది. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌తో కొత్త జీవితం ప్రారంభించింది.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 20 సినిమాలు.. ఆ ఆరు డోంట్ మిస్)

ఈ ఏడాది ఆగస్టులో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న తమిళ హీరోయిన్ మిర్నాళిని రవి.. ప్రియుడు, మలేసియాకు చెందిన మహావిష్ణు అనే ఆధ్యాత్మిక గురువుతో ఆదివారం(నవంబర్ 15) ఏడడుగులు వేసింది. మలేసియా దగ్గరలోని లంగకవి ఐలాండ్ ఈ శుభకార్యానికి వేదికైంది. పెళ్లికొడుకు-పెళ్లికూతురు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మిర్నాళిని-మహావిష్ణు ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లి ఫొటోలని మిర్నాళిని.. తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

పుదుచ్చేరికి చెందిన మిర్నాళిని.. 2019లో వచ్చిన విజయ్ సేతుపతి 'సూపర్ డీలక్స్'తో నటిగా పరిచయమైంది. తర్వాత 'గద్దలకొండ గణేశ్'తో హీరోయిన్‌గా తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు, మామ మశ్చీంద్ర మూవీస్ కూడా టాలీవుడ్‌లో చేసింది. తమిళంలో ఛాంపియన్, ఎనిమీ, ఎమ్జీఆర్ మగన్, జంగో, కోబ్రా తదితర మూవీస్ చేసింది. చివరగా 2024లో 'రోమియో' అనే తమిళ చిత్రంలో కనిపించింది.

(ఇదీ చదవండి: హీరో తేజా సజ్జా నిశ్చితార్థం.. కాబోయే భార్య బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సెస్సో' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

'సీన్' హీరోయిన్ నజ్రియా ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

ముద్దుల కూతురితో హీరోయిన్ శ్రియా శరణ్ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమలలో వైభవంగా పుష్పాలు ఊరేగింపు (ఫోటోలు)
photo 5

విశాఖ : 18 19 అక్వాన్ తుఫాను... బోట్ల భద్రపరుచుకుంటున్న మత్స్యకారులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gunda Lakshmi Devi Files Nomination As Srikakulam Mayor Post 1
Video_icon

శ్రీకాకుళం మేయర్ పదవికి YSRCP అభ్యర్థిగా గుండ లక్ష్మీదేవి నామినేషన్
Viral Video In Social Media 2
Video_icon

వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ
9th Grade Student Dies After RTC Bus Rams His Bike 3
Video_icon

నీళ్లు తెచ్చేందుకు వెళ్లి బస్సు ఢీకొని బాలుడు మృతి
Majji Srinu Daughter Siri Sahasra Files Nomination In Fake Certificates 4
Video_icon

ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తో మజ్జి సహస్ర నామినేషన్... సహస్ర బీసీ అవునో? కాదో?

IMD warns of Cyclone Akvan in Bay of Bengal 5
Video_icon

తీరం దాటేది ఇక్కడే.. భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు
Advertisement
 