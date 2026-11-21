అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ దృశ్యం-3(ది కన్క్లూజన్). గతంలో రెండు పార్టులు సూపర్ హిట్ కావడంతో దృశ్యం 3: ది కంక్లూజన్ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ ఏడాది బాలీవుడ్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో సినిమాగా ఘనత సొంతం చేసుకుంది.
తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈనెల 27 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్గా ప్రకటించారు మేకర్స్. కాగా.. ఈ సినిమాకు అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో జైదీప్ అహ్లావత్, శ్రియా సరన్, ఇషితా దత్తా, టబు, రజత్ కపూర్, ప్రకాష్ రాజ్, మృణాల్ జాదవ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అయితే ఈ సినిమా కేవలం హిందీలో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానుందని తెలుస్తోంది.
📢 OFFICIAL ANNOUNCEMENT 💥 #Drishyam : The Conclusion (Hindi) Streaming from November 27 on Netflix 🍿!! #OTT_Trackers https://t.co/SmduRaxpr4
— OTT Trackers (@OTT_Trackers) November 21, 2026