రణబాలి తర్వాత వస్తోన్న రష్మిక మరో చిత్రం మైసా. ఈ లేడీ ఓరియంటెడ్ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ నవంబర్ 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. దీంతో మూవీ ప్రమోషన్స్తో బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలోని క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటను విజయశాంతి ఓసేయ్ రాములమ్మ పాటను రీమిక్స్ చేశారు. ఈ సాంగ్ మరోసారి రాములమ్మ మూవీని గుర్తుకు తెస్తోంది. ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్కు రష్మిక మందన్నా కూడా హాజరైంది. ఈ సందర్భంగా ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది.
ఈ సినిమాలో ఓసేయ్ రాములమ్మ సాంగ్ రీమిక్స్ చేస్తున్నామని చెప్పినప్పుడే నాలో భయం మొదలైందని రష్మిక తెలిపింది. ఎందుకంటే ఐకానిక్ మూవీలోని ఐకానిక్ సాంగ్ రి క్రియేట్ చేయాలంటే చాలా పెద్ద సాహసమని అన్నారు. కానీ ఒరిజినల్ పాటను మ్యాచ్ చేయలేమని వెల్లడించారు. ఈ రోజు విజయశాంతి మేడమ్ ఇక్కడే ఉంటే చాలా బాగుండేదన్నారు. మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారని మాకు తెలుసు.. 1997లో వచ్చిన మీ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద చరిత్ర సృష్టించిందని మాకు తెలుసని రష్మిక ప్రశంసించారు.