సంజయ్ కపూర్, ఎస్తేర్ అనిల్, ప్రశాంత్ నారాయణన్ నటిస్తున్న చిత్రం ‘అన్ఎక్స్పెక్టెడ్–సఫేద్ సచ్’. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా ‘గరుడవేగ’ అంజి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పృథ్వీ రాజ్, తంబి రామయ్య, సంజయ్ సింగ్, గంజా కరుప్పు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్యారేలాల్ గుండెచా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా హిందీ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, గర్వాలీ, గుజరాతీ, పంజాబీ, భోజ్పురి భాషల్లో వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను శుక్రవారం రిలీజ్ చేశారు. ‘‘ఇంట్లో పెట్టిన ఒక ప్రేమలేఖ కారణంగా జరిగిన అపార్థంతో ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి అదృశ్యం కావడమే ఈ సినిమా కథాంశం.
ఆమె డెహ్రాడూన్ ఐఎస్బీటీ నుంచి రాత్రి బస్సు ఎక్కి అదృశ్యమవ్వడంతో ఈ సంఘటన కలవరపరిచే మలుపు తీసుకుంటుంది. ఒక సున్నితమైన కేసు వెనక ఉన్న నిజాన్ని వెలికి తీయడంలో చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను ఈ చిత్రం ఆవిష్కరిస్తుంది.
కేవలం ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను ప్రదర్శించడమే కాకుండా, మహిళల భద్రతను, మానవ గౌరవాన్ని కాపాడటం పట్ల ఉన్న సామాజిక బాధ్యతను ఈ కథనం హైలైట్ చేసేలా ఉంటుంది’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ‘‘మహిళల భద్రత, సామాజిక బాధ్యత, పోలీసింగ్ ్రపాముఖ్యతలను హైలైట్ చేయాలన్నదే మా అభిమతం’’ అని ‘గరుడవేగ’ అంజి, ప్యారేలాల్ గుండేచా, సంజయ్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.