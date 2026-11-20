గతేడాది డిసెంబరు, ఈ ఏడాది మార్చిలో రెండు భాగాలుగా రిలీజైన సినిమా 'ధురంధర్'. రణ్వీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, మాధవన్, సారా అర్జున్ తదితరులు నటించిన ఈ మూవీకి ఆదిత్య ధర్ దర్శకుడు. అసలు విషయానికొస్తే.. దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డుల్లో ఈ చిత్రం మోత మోగించింది. కీలక విభాగాల్లో అవార్డులు గెలుచుకుంది.
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ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ ప్రతినాయకుడు, ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ ద ఇయర్ విభాగాల్లో 'ధురంధర్' చిత్రాన్ని అవార్డులు వరించడం విశేషం. ఇంతకీ ఎవరెవరికి ఏయే అవార్డులు వచ్చాయంటే?
ఉత్తమ సినిమా - ధురంధర్
ఉత్తమ నటుడు - రణ్వీర్ సింగ్ (ధురంధర్)
ఉత్తమ నటి - అనీత్ పడ్డా (సయారా)
ఉత్తమ దర్శకుడు - ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్)
ఉత్తమ సహాయ నటుడు - వినీత్ కుమార్ సింగ్ (ఛావా)
ఉత్తమ ప్రతినాయకుడు - అక్షయ్ ఖన్నా (ధురంధర్)
హాస్య ప్రధాన పాత్రలో ఉత్తమ నటుడు - రితేశ్ దేశ్ముఖ్ (హౌస్ఫుల్ 5)
ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - శాశ్వత్ సచ్దేవ్ (ధురంధర్)
క్రిటిక్స్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ - కాంతార: చాప్టర్1
క్రిటిక్స్ బెస్ట్ యాక్టర్ - రిషబ్శెట్టి (కాంతార: చాప్టర్1)
క్రిటిక్స్ బెస్ట్ యాక్టర్ - యామి గౌతమ్ధర్ (హక్)
ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - ఆదిత్యధర్, జ్యోతి దేశ్పాండే, లోకేశ్ధర్: ధురంధర్
ఉత్తమ కొరియోగ్రఫీ - శాండీ మాస్టర్ (కూలీ-మోనికా బెలూసీ)
ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ - అరవింద్ ఎస్.కశ్యప్ (కాంతార: చాప్టర్1)
ఉత్తమ్ స్క్రీన్ప్లే అండ్ డైలాగ్ - రీషు నాథ్ (హక్)
ఉత్తమ గేయ రచయిత - ఇర్షద్ కమిల్ (సయారా)
ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు - ఫహీమ్ అబ్దుల్లా (సయారా)
ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - కరణ్ ఆజ్లా
సాంగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - సయారా
కమెడియన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - సామే రైనా
అవుట్స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ - ఇళయరాజా
అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ - కమల్హాసన్
ఉత్తమ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ - అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్
ఉత్తమ దర్శకుడు (ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్) - వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
ఉత్తమ నటుడు (ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్) - మైకేల్ బి.జోర్దాన్ (సిన్నర్స్)
ఉత్తమ నటి (ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్) - జెస్సీ బక్లే (హ్యామ్నెట్)
అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ గ్లోబల్ సినిమా - జేమ్స్ కామెరూన్
ఓటీటీ విభాగంలో విజేతలు
ఉత్తమ వెబ్సిరీస్ - ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్
ఉత్తమ దర్శకుడు - ఆర్యన్ఖాన్ (ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్)
ఉత్తమ నటుడు - జైదీప్ అహ్లావత్ (పాతాళ్ లోక్ సీజన్2)
ఉత్తమ నటి - షెఫాలీ షా (దిల్లీ క్రైమ్ సీజన్3)
ఉత్తమ సహాయ నటుడు - వినయ్ పాఠక్ (గ్రామ్ చికిత్సాలయ్)
ఉత్తమ ప్రతినాయకురాలు - హ్యుమా ఖురేషి (దిల్లీ క్రైమ్ సీజన్3)
టెలివిజన్ సిరీస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - తారక్ మెహతా కా ఉల్టా ఛష్మా
ఉత్తమ నటుడు (టెలివిజన్ సిరీస్) - అమర్ ఉపాధ్యాయ్ (క్యోంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ 2)
ఉత్తమ నటి (టెలివిజన్ సిరీస్) - స్మృతి ఇరానీ (క్యోంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ 2)