జబర్దస్త్ షోతో చాలామంది కమెడియన్స్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. వాళ్లలో బాబు ఒకడు. హైపర్ ఆది స్కిట్లలో ప్రధానంగా కనిపించిన ఇతడు..ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దాదాపు ఏడేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్న అమూల్య అనే అమ్మాయితో ఏడడుగులు వేశాడు. శుక్రవారం ఈ వివాహం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలని బాబుతో పాటు జబర్దస్త్ కమెడియన్స్ తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్ట్ చేశారు.
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ఓ సాధారణ కమెడియన్గానే కెరీర్ మొదలుపెట్టిన డేగల బాబు.. తర్వాత కాలంలో రైటింగ్పై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. అలా మూడేళ్ల క్రితం 'ప్రేమ్ వాలంటీర్' అని యూట్యూబ్ సిరీస్ తీశాడు. రీసెంట్ టైంలో కమెడియన్ హర్ష ప్రధాన పాత్రలో 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' సిరీస్కి దర్శకత్వం వహించాడు. ఓ సెట్ ఆఫ్ ప్రేక్షకుల్ని ఇది బాగానే నవ్వించింది.
అలా దర్శకుడిగా సక్సెస్ అందుకునే బాబు శుభవార్త చెప్పేశాడు. తన ప్రియురాలు అమూల్యతో కొత్త జీవితం ప్రారంభించాడు. దీంతో తోటి కమెడియన్స్ నూతన వధూవరులకి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
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