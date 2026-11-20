రోజూ రాత్రి తొమ్మిది గంటలైతే చాలు.. మన ఇళ్లలో టీవీలు ఆన్ అవుతాయి. పక్కన అన్నం ప్లేటు పెట్టుకుని, కళ్లు ఆర్పకుండా టీవీ స్క్రీన్ వైపు చూస్తుంటాం. ఎవరు ఎవరిని తిట్టుకుంటారు, ఎవరు ఏడుస్తారు, ఎవరు నామినేషన్లలో ఒకరిపై ఒకరు అరుచుకుంటారు అని అత్యంత ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటాం. ఇదేదో పక్కింట్లో జరుగుతున్న నిజమైన గొడవ అన్నంతగా లీనమైపోయి, మనకు ఇష్టమైన కంటెస్టెంట్ గెలవాలని ఓట్లు వేస్తాం. సోషల్ మీడియాలో వాళ్ల కోసం గంటల తరబడి పోరాటాలు చేస్తుంటాం.
బిగ్ బాస్ టీవీ షో మాత్రమే కాదు..
భారతదేశంలో బిగ్ బాస్ అనేది కేవలం ఒక టీవీ షో మాత్రమే కాదు. అదొక పెను సంచలనం. ఏడు వేర్వేరు భాషల్లో దాదాపు యాభై కోట్లకు పైగా ప్రేక్షకులు ఈ షోను నిరంతరం చూస్తున్నారు. కేవలం ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఈ షోకు ఏకంగా 438 బిలియన్ నిమిషాల వాచ్ టైం నమోదైంది. ఈ అంకెను కాస్త లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే.. కొన్ని వేల సంవత్సరాల మానవ సమయాన్ని జనాలు కేవలం ఈ ఒక్క కార్యక్రమం ముందే గడిపేశారన్నమాట.
టీఆర్పీ రేటింగ్స్లో వెనుకబడి, మూతపడే స్థితిలో ఉన్న టీవీ ఛానెళ్లను సైతం రాత్రికి రాత్రే నెంబర్ వన్ స్థానంలో కూర్చోబెట్టిన అద్భుతమైన ఫార్మాట్ ఇది. ఈ ఇంట్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్లకు ఒక టాప్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్కు లేదా ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్కు జీవితకాలంలో రానంత రెమ్యునరేషన్ కొన్ని వారాల్లోనే అందుతోంది.
వందల కోట్లలో
ఇక షో నడిపించే స్టార్ హోస్ట్లకు వచ్చే మొత్తం అయితే వందల కోట్లలో ఉంటోంది. అయితే, మనం రోజూ టీవీలో చూస్తున్నది నూటొక్క శాతం రియాలిటీ గేమ్ మాత్రమేనా? లేక తెరవెనుక మన కంటికి కనిపించని అసలైన కథ ఇంకేమైనా ఉందా? నిజానికి ఆ ఇంట్లో ఆట ఆడుతున్నది ఆ సెలబ్రిటీలు కాదు, వాళ్లను పావులుగా వాడుకుంటూ మన మెదడుతో, మన సమయంతో ఆడుకుంటున్న ఒక అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ వ్యాపార సామ్రాజ్యం. ఆ అసలు బిజినెస్ సీక్రెట్ ఏమిటో ఈ వీడియోలో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
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